Nỗi khổ của “hoàng tử ếch”

Mới đây, một người đàn ông làm nghề thổi thủy tinh tại một nhà máy ở Quảng Đông, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội vì đặc điểm khuôn mặt vô cùng khác biệt sau 30 năm gắn bó với nghề.

Do tính chất công việc phải liên tục gồng má thổi hơi với cường độ cao trong thời gian dài, cơ má của anh đã phát triển bất thường và bị kéo căng nghiêm trọng. Khi anh thổi hơi, hai bên má phình to trông giống như một chú ếch, khiến cư dân mạng gọi vui là “hoàng tử ếch”.

Bệnh nghề nghiệp khiến cơ mặt người đàn ông biến dạng

Bản thân người thợ này cũng hóm hỉnh tự trào rằng mình đã luyện thành công môn thần công của phái Tây Độc sau nhiều năm làm việc.

Được biết, để tạo hình cho những khối thủy tinh nóng chảy, người thợ cần phải dùng sức thổi hơi liên tục. Đây là một công việc đòi hỏi rất cao về dung tích phổi cũng như sức bền của các khối cơ trên khuôn mặt.

Khi mới bắt đầu vào nghề, khuôn mặt của anh hoàn toàn bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, theo thời gian, việc lặp đi lặp lại động tác thổi hơi mạnh mỗi ngày đã khiến các sợi cơ mặt bị kéo giãn liên tục, dẫn đến tình trạng lỏng lẻo và biến dạng như hiện tại.

Câu chuyện khiến nhiều người hiểu hơn về công việc thổi thủy tinh vất vả

Các bác sĩ giải thích rằng đây là tình trạng sợi cơ mặt bị kéo căng quá mức trong thời gian quá dài, dẫn đến tổn thương và thay đổi cấu trúc chức năng. Hiện tượng gương mặt bong bóng hay mặt ếch thực tế là một đặc điểm nghề nghiệp riêng biệt của những người thợ thổi thủy tinh thủ công lâu năm.

Nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng ban đầu họ thấy hình ảnh này khá thú vị, nhưng sau khi hiểu rõ nguyên nhân, họ cảm thấy vô cùng xúc động trước sự vất vả của những người lao động.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự kính trọng đối với những người thợ ở tuyến đầu sản xuất và hy vọng rằng công nghệ hiện đại sẽ sớm được áp dụng rộng rãi hơn để giảm bớt sự nhọc nhằn cho các nghệ nhân.

Nguồn: QQ