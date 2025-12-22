Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời

Thác Shoshone “chảy ngược” giữa gió mạnh

Theo truyền thông địa phương, những cơn gió cực mạnh đã quét qua khu vực Twin Falls, bang Idaho, Mỹ vào ngày 17/12 (giờ địa phương), tạo nên một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp và đầy kỳ lạ tại thác Shoshone. Do sức gió giật mạnh, lượng hơi nước và sương mù bốc lên từ dòng thác không rơi xuống theo quỹ đạo thông thường mà bị thổi ngược lên trên các vách đá cao, khiến khung cảnh trông như thác nước đang "chảy ngược".

Theo ghi nhận tại hiện trường, các cơn gió có lúc đạt vận tốc rất lớn, đủ để làm đổi hướng hoàn toàn dòng sương nước bắn ra từ thác. Hiện tượng này chỉ xuất hiện trong những điều kiện thời tiết cực đoan, khi gió mạnh kết hợp với địa hình đặc thù của thác Shoshone – một trong những thác nước lớn và nổi tiếng nhất khu vực Tây Bắc nước Mỹ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thác nước "chảy ngược" nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, trong khi một số khác cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh khó lường của thời tiết.

Thác Shoshone cao khoảng 65 mét, thường thu hút du khách bởi vẻ hùng vĩ vượt trội hơn cả thác Niagara về chiều cao. Ở thời điểm hùng vĩ nhất, thác nước gần như bao phủ 275m chiều rộng của hẻm núi, chảy xuống dòng sông Snake phía dưới. Lượng nước là một phần quan trọng quyết định thác nước có dạng sương mù hay một bức tường bằng nước.

Mùa xuân và đầu hạ là thời điểm tốt nhất để cảm nhận hoàn toàn không khí tuyệt vời ở đây.