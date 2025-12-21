Nhiếp ảnh gia chụp được cùng lúc 2 hiện tượng sét hiếm nhất Trái Đất, có thể là độc nhất cả đời người

Khoảnh khắc hiếm gặp phía trên dãy Alps

Tác giả của bức ảnh là nhiếp ảnh gia Valter Binotto. Trong đêm 26/11/2025, khi theo dõi một cơn dông mạnh phía trên dãy Alps, ông đã chụp được khoảnh khắc đặc biệt hiếm hoi. Trên bầu trời, phía trên tầng mây dông, xuất hiện đồng thời 2 hiện tượng phát sáng thoáng qua trong khí quyển, gồm elve và red sprite.

Bức ảnh hiếm ghi lại cùng lúc cả hiện tượng sét elve và red sprites.

Việc cả 2 hiện tượng này xuất hiện cùng thời điểm đã đủ hiếm. Việc chúng được ghi lại rõ nét trong cùng một bức ảnh lại càng đặc biệt hơn, đến mức chính tác giả cũng cho rằng rất khó tìm được ảnh tương tự trong kho tư liệu hiện nay.

Elve và red sprite là gì?

Elve là một vòng sáng màu đỏ, có hình dạng gần như một chiếc nhẫn khổng lồ. Hiện tượng này có thể đạt đường kính lên tới khoảng 480km, nhưng chỉ tồn tại trong vài phần nghìn giây. Elve hình thành khi một tia sét cực mạnh từ mặt đất phát ra xung điện từ, truyền thẳng lên tầng điện ly và tạo ra vòng phát sáng tức thời.

Red sprite cũng là một hiện tượng sét trên cao rất hiếm, thường có hình dạng giống con sứa hoặc những cột sáng đỏ kéo dài. Sprites xuất hiện ở độ cao khoảng 80 đến 145km so với mặt đất, phía trên các cơn giông mạnh. Cho tới nay, giới khoa học vẫn chưa hiểu đầy đủ cơ chế hình thành của chúng.

Điểm chung của cả elve và red sprite là thời gian tồn tại cực ngắn, chỉ vài mili giây, khiến việc quan sát bằng mắt thường gần như không thể. Phần lớn các ghi nhận đều đến từ camera chuyên dụng hoặc các nhiếp ảnh gia săn bão có kinh nghiệm.

Vì sao bức ảnh này đặc biệt với giới khoa học?

Trong chia sẻ với Space.com, Valter Binotto cho biết đây là một trong những bức ảnh gây bất ngờ và phấn khích nhất mà ông từng chụp được. Theo ông, elve vốn đã rất hiếm, còn hiện tượng xuất hiện kép cùng sprite lại hiếm hơn nhiều lần.

Valter Binotto chuyên chụp lại những hiện tượng kỳ thú trên bầu trời.

Những hình ảnh như vậy có giá trị khoa học thực tế. Chúng giúp các nhà nghiên cứu có thêm dữ liệu trực quan để phân tích cách các xung điện từ, sét mặt đất và tầng điện ly tương tác với nhau. Dù vậy, elve và sprite vẫn là những hiện tượng còn nhiều bí ẩn, và bức ảnh này mới chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong quá trình giải mã chúng.

Không chỉ là ảnh đẹp

Ngoài giá trị thẩm mỹ, bức ảnh còn cho thấy bầu trời Trái Đất vẫn ẩn chứa rất nhiều hiện tượng chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Với sự phát triển của thiết bị ghi hình độ nhạy cao và cộng đồng nhiếp ảnh thiên nhiên ngày càng lớn, những khoảnh khắc hiếm như thế này có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn, góp phần hỗ trợ khoa học theo cách rất trực quan.