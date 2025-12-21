Phát hiện người phụ nữ sinh năm 1994 thu gom phế liệu nhưng thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang

Lulu sinh năm 1994 tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Dù được bố mẹ đầu tư cho việc học hành, con đường học vấn của Lulu không thuận lợi, khiến cô phải bước vào đời mưu sinh từ rất sớm.

Năm 2011, khi mới 17 tuổi, Lulu quyết định rời nhà máy để chuyển sang làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quần áo. Dù công việc vất vả, thu nhập khiêm tốn, Lulu vẫn trân trọng quãng thời gian này, bởi đây là lần đầu tiên cô thực sự va chạm với đời sống xã hội. Trải nghiệm này cũng đã giúp Lulu rèn luyện khả năng chịu áp lực và hình thành tinh thần kiên trì, không dễ bỏ cuộc.

Năm 2012, biến cố xảy ra khi Lulu trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Toàn bộ số tiền tích góp của cô bị rút sạch chỉ sau một cuộc điện thoại. Cú sốc tài chính đẩy cuộc sống của cô vào cảnh túng quẫn, có thời điểm chỉ đủ tiền mua mì gói cầm hơi.

Tuy vậy, Lulu không gục ngã. Cô tiếp tục bám trụ với công việc, từng bước được thăng chức, cải thiện thu nhập và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Chính từ những mối quan hệ ấy, Lulu có được cơ hội bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới: sang Nhật Bản làm việc.

Năm 2013, một người bạn của Lulu tham gia phỏng vấn vào một công ty Nhật Bản với mức lương rất cao. Lo ngại rủi ro, người này rủ Lulu đi cùng để tìm hiểu. Khi đến nơi, họ mới biết đó là một công ty sản xuất ô tô, đưa ra các điều kiện tuyển dụng khá hấp dẫn. Dù chưa thực sự hiểu rõ khái niệm xuất khẩu lao động, Lulu vẫn bị mức thu nhập cao thuyết phục và lập tức đăng ký, nộp 2.000 NDT phí ghi danh. Sau khi trúng tuyển, cô được thông báo cần đóng thêm 38.000 NDT tiền môi giới.

Từng là nạn nhân của lừa đảo, Lulu không khỏi do dự trước quyết định này, nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn nắm lấy cơ hội hiếm có. Khó khăn lớn nhất lúc đó là xoay xở khoản tiền môi giới. Cô chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và may mắn được một khách hàng cũ – người từng đi lao động nước ngoài – chủ động liên hệ, xác nhận doanh nghiệp này tương đối uy tín và còn có thể hưởng một số ưu đãi.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Lulu nhận ra chỉ cần làm việc khoảng một năm là có thể thu hồi toàn bộ chi phí ban đầu, những năm tiếp theo sẽ bắt đầu có tiền dư để tích lũy. Quyết tâm đã rõ, nhưng khoản tiền cần thiết vẫn còn thiếu, buộc cô phải tìm đến sự hỗ trợ của gia đình để hoàn tất kế hoạch sang Nhật.

Tháng 12/2013, Lulu chính thức đặt chân đến Nhật Bản. Cuộc sống nơi đất khách với cô không hề dễ dàng: cường độ lao động cao, tăng ca liên tục, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và kỷ luật làm việc nghiêm ngặt. Nhiều ngày, cô bắt đầu công việc từ sáng sớm và kết thúc khi trời đã tối muộn. Suốt 3 năm kiên trì bám trụ, Lulu tích lũy được một khoản tiền đáng kể, đồng thời gặp gỡ được người bạn đời của mình.

Năm 2016, Lulu đã tích góp được hơn 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Trong một lần về nước thăm nhà, cô nhận ra xã hội Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều, còn bản thân thì dường như ngày càng xa nhịp sống trong nước. Vì vậy, cô quyết định không quay lại nhà máy Nhật nữa. Để thích nghi, Lulu thử làm nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại. Tuy nhiên không lâu sau đó, cô phát hiện mình mang thai. Để tiện chăm sóc bản thân, Lulu lại sang Nhật đoàn tụ cùng chồng.

Trong thời gian dưỡng thai tại Nhật, Lulu tình cờ biết đến một cơ hội kiếm tiền mới: thu gom phế liệu. Nếu ở Trung Quốc, nghề này thường không được đánh giá cao, thì tại Nhật, môi trường làm việc sạch sẽ, thời gian linh hoạt, thu nhập lại khá ổn.

Lulu thử làm bán thời gian và chỉ sau vài tháng, cô bất ngờ nhận ra thu nhập từ công việc này thậm chí còn cao hơn làm trong nhà máy. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, hai vợ chồng quyết định chuyển sang làm toàn thời gian.

Năm 2018, Lulu và chồng cùng nghỉ việc tại nhà máy, dồn toàn bộ sức lực cho việc thu gom và tái chế phế liệu. Công việc ngày càng thuận lợi, thu nhập tăng nhanh. Đến năm 2020, họ mạnh dạn đầu tư mua một kho hàng 4.500 m², mở điểm thu mua phế liệu riêng. Từ đây, quy mô kinh doanh mở rộng nhanh chóng giúp họ trả hết nợ và tích lũy được nhiều tài sản.

Ở tuổi 27, Lulu và chồng kiếm được gần 200.000 NDT/tháng (khoảng 747 triệu đồng). Cô cùng chồng mua biệt thự, xe sang và có một cuộc sống đẩy đủ, hạnh phúc. Bằng chính nỗ lực không ngừng, Lulu không chỉ thay đổi số phận của bản thân mà còn mang đến cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Câu chuyện của cô cho thấy, thành công không đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc dám nắm bắt cơ hội và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng.

(Theo Baijiahao)