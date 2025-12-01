Họa sĩ phương Tây tiết lộ diện mạo thật của Càn Long, hậu thế nhìn xong chỉ bình luận: "Thật không dám tin..."

Trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, vua Càn Long thường được xây dựng với hình ảnh một vị hoàng đế oai phong lẫm liệt và vô cùng quyền lực. Điều này vô tình tạo ra một định kiến về nhan sắc của ông trong tâm trí công chúng hiện đại.

Hoàng đế Càn Long trong phim ảnh

Tuy nhiên, những tài liệu lịch sử và đặc biệt là các bức họa thực tế lại mang đến một cái nhìn hoàn toàn khác biệt về dung mạo thực sự của vị thiên tử này.

Dưới thời nhà Thanh, họa sĩ người Ý Giuseppe Castiglione đã dành nhiều năm phục vụ trong cung và được vua Càn Long tin tưởng bổ nhiệm làm họa sĩ chính. Ông không chỉ am hiểu văn hóa Trung Hoa mà còn khéo léo kết hợp kỹ thuật hội họa phương Tây vào các tác phẩm của mình. Mặc dù đa số các bức chân dung chính thức thường được vẽ theo lối lý tưởng hóa để tôn vinh vẻ uy nghiêm của nhà vua, Castiglione vẫn để lại một tác phẩm vô cùng đặc biệt.

Bức chân dung có tên Hoàng đế Càn Long trong bộ trang phục mùa đông là một tác phẩm hiếm hoi được vẽ theo phong cách tả thực đậm chất phương Tây. Trong bức vẽ này, thay vì vẻ ngoài đạo mạo như trên phim, vua Càn Long hiện lên với đôi mắt nhỏ một mí, ria mép thưa và chiếc mũi khoằm đặc trưng. Tổng thể khuôn mặt của ông khiến nhiều người liên tưởng đến một người đàn ông trung niên bình thường hơn là một vị hoàng đế quyền uy.

Đây được coi là một trong những bức tranh chân thực nhất vẽ Càn Long

Hiện nay bức tranh này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Ngân Xuyên và thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách. Phản ứng chung của cư dân mạng khi chiêm ngưỡng tác phẩm là sự ngỡ ngàng vì hình ảnh đời thực khác xa so với trí tưởng tượng. Dù vậy, giới chuyên gia và công chúng đều đồng ý rằng tầm vóc của một vĩ nhân không nằm ở ngoại hình mà được khẳng định qua những di sản và đóng góp to lớn của họ đối với dòng chảy lịch sử nhân loại.

Nguồn: Sohu