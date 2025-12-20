Vụ tấn công liên hoàn tại Đài Loan (Trung Quốc): Rùng mình trước những gì được tìm thấy trong máy tính bảng nghi phạm

Vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2025, một kẻ thủ ác tên là Trương Văn, 27 tuổi, đã thực hiện một vụ tấn công kinh hoàng tại khu vực ga Đài Bắc và ga tàu điện ngầm Trung Sơn, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Hắn đã ném nhiều quả bom khói để gây ra sự hoảng loạn trước khi dùng một con dao dài sắc bén tấn công vào đám đông. Trương Văn sau đó xông vào cửa hàng Eslite Nam Tây và cuối cùng đã nhảy từ tầng thượng của tòa nhà này xuống đất dẫn đến tử vong. Vụ tấn công đã gây ra một thảm kịch đau lòng với 4 người chết và 11 người khác bị thương.

Sau khi kiểm tra máy tính bảng và các bản ghi dữ liệu đám mây của Trương Văn, cảnh sát phát hiện hắn đã bắt đầu tìm hiểu về vụ án giết người hàng loạt tương tự của Trịnh Tiệp từ năm 2024. Kể từ tháng 10 năm 2025, hắn thường xuyên tìm kiếm các tin tức liên quan đến kẻ sát nhân này, cho thấy việc chuẩn bị cho vụ án đã diễn ra trong khoảng 3 tháng. Trương Văn đã mô phỏng lại cách thức gây án của Trịnh Tiệp tại các ga tàu điện ngầm đông người. Hắn còn lập ra một kế hoạch chi tiết với các bảng biểu ghi rõ thời gian, địa điểm và các bước thực hiện như ném bom khói trước rồi mới bắt đầu chém người.

Lịch sử duyệt web cho thấy Trương Văn không chỉ tìm hiểu về diễn biến vụ án năm 2014 mà còn rất thích đọc các bài viết bênh vực Trịnh Tiệp. Hắn đặc biệt quan tâm đến những tiêu đề như “Nếu Trịnh Tiệp biết có người sẵn lòng lắng nghe” hoặc “Người Đài Loan nợ Trịnh Tiệp sự công bằng”. Điều này chứng tỏ hắn có sự hứng thú sâu sắc đối với quá trình trưởng thành và trạng thái tâm lý của Trịnh Tiệp, kẻ đã bị tử hình vào năm 2016.

Trương Văn đã tự vẫn sau khi thực hiện vụ tấn công rúng động

Vụ án Trịnh Tiệp rất tương đồng với hành vi của Trương Văn. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2014, Trịnh Tiệp đã dùng dao tấn công ngẫu nhiên hành khách trên tuyến Bản Nam thuộc hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc. Thảm kịch này khiến 4 người tử vong và 24 người bị thương, trở thành vụ bạo lực nghiêm trọng nhất lịch sử hệ thống phương tiện này. Hung thủ bị bắt giữ ngay tại ga Giang Tử Thúy và sau đó bị thi hành án tử hình vào tháng 5 năm 2016.

Trước khi thực hiện vụ tấn công đẫm máu, Trương Văn đã đốt nơi ở thuê của mình. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 25 chai bom xăng tại chỗ ở của hắn. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, có một người đàn ông 37 tuổi bị chém vào vùng bụng phải dẫn đến vỡ gan khi đang đi mua sắm sau giờ làm việc. Hiện nay, người dân đã mang hoa đến cửa hàng Eslite Nam Tây để tưởng niệm những người đã khuất trong sự kiện đau thương này.