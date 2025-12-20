Tây du ký: Vì sao 6 vị Ma vương kết nghĩa không một ai đến cứu Tôn Ngộ Không?

Trong Tây du ký , sau khi đại náo Thiên cung, Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai trấn áp dưới núi Ngũ Hành, chịu cảnh giam cầm suốt 500 năm. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, nhiều độc giả không khỏi thắc mắc: vì sao những người từng có quan hệ mật thiết với Tề Thiên Đại Thánh, đặc biệt là các Ma vương kết nghĩa huynh đệ, lại không hề xuất hiện để giải cứu ông?

Tôn Ngộ Không bị giam cầm dưới chân núi Ngũ Hành.

Xét về lý thuyết, những người có khả năng cứu Ngộ Không chỉ xoay quanh ba nhóm: sư phụ Bồ Đề Tổ Sư, bầy khỉ Hoa Quả sơn và sáu Ma vương từng kết nghĩa sinh tử. Thế nhưng, thực tế là không một ai trong số họ xuất hiện dưới chân núi Ngũ Hành trong suốt 500 năm.

Trong đó, nhóm Ma vương kết nghĩa với Tôn Ngộ Không từng được xem là thế lực hùng mạnh bậc nhất trong giới yêu ma. Sáu vị Ma vương gồm Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Di Hầu Vương và Ngu Nhung Vương đều có thực lực không hề thua kém Tề Thiên Đại Thánh. Nếu xét riêng về sức mạnh, việc họ hợp lực cứu Ngộ Không không phải điều bất khả thi.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến các Ma vương không ra tay không nằm ở tình nghĩa huynh đệ phai nhạt, mà ở thế cục quá chênh lệch. Sau khi trấn áp Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Như Lai không chỉ giao việc trông coi cho Thổ Địa mà còn phái năm vị hộ pháp của Phật môn đến canh giữ, được gọi là Ngũ Phương Yết Đế Hộ Pháp Thần. Đây là những vị thần có pháp lực cao cường, trực tiếp đại diện cho uy quyền của Phật môn.

Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai muốn cứu Ngộ Không đều phải đối đầu trực tiếp với Phật môn và gián tiếp thách thức cả Thiên đình.

Với các Ma vương, dù có thực lực mạnh mẽ, việc mạo hiểm chống lại hai thế lực tối cao của tam giới là lựa chọn đầy rủi ro, có thể dẫn đến diệt vong.

Chính vì vậy, sự im lặng của các Ma vương trong suốt 500 năm không hẳn là sự phản bội, mà là kết quả của sự cân nhắc giữa tình nghĩa và sinh tồn.

Trong thế giới Tây du ký , đây cũng là một chi tiết cho thấy sự tàn khốc của trật tự quyền lực trong tam giới, nơi ngay cả những kẻ từng xưng huynh gọi đệ với Tề Thiên Đại Thánh cũng không dám vượt qua ranh giới mà Phật Tổ Như Lai và Thiên đình đã đặt ra.

* Bài viết theo quan điểm của tác giả