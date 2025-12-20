Tiếng động lạ từ đáy đại dương: Không phải quái vật biển, sự thật còn đáng sợ hơn

Gần đây, Daily Express đưa tin, trong nhiều năm, một âm thanh bí ẩn vang lên từ đáy đại dương đã khiến giới khoa học và cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi sửng sốt. Nhiều người từng tin rằng đó là dấu hiệu của một sinh vật khổng lồ chưa từng được khám phá, thậm chí là cá mập Megalodon hay một loài quái vật biển ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, sự thật đằng sau âm thanh này lại mang đến nỗi lo ngại lớn hơn nhiều.

Âm thanh bất thường nói trên được gọi là "tiếng Bloop", lần đầu tiên được phát hiện ngoài khơi bờ biển Florida, Mỹ vào nhiều năm trước. Với cường độ cực lớn và tần số thấp hiếm thấy, Bloop nhanh chóng trở thành một trong những hiện tượng bí ẩn nhất từng được ghi nhận dưới đại dương.

Người ta từng cho rằng tiếng "Bloop" đó có thể là tiếng kêu của cá mập Megalodon.

Ban đầu, hàng loạt giả thuyết được đưa ra. Một số nhà khoa học cho rằng Bloop có thể do một sinh vật sống tạo ra, bởi đặc điểm âm thanh của nó có nét tương đồng với tiếng kêu được khuếch đại của cá voi.

Theo Discovery UK , chính yếu tố này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng dưới đáy đại dương có thể tồn tại một loài sinh vật biển hoàn toàn mới.

Điều khiến giới nghiên cứu bối rối nằm ở chỗ âm thanh Bloop lớn hơn đáng kể so với bất kỳ tiếng kêu nào của sinh vật dưới nước từng được biết đến. Điều này đã châm ngòi cho làn sóng suy đoán dữ dội trên internet, kéo theo các thuyết âm mưu về quái vật biển cổ đại và thậm chí là những liên tưởng đến Cthulhu – sinh vật thần thoại nổi tiếng trong các tác phẩm của nhà văn H.P. Lovecraft, theo Mirror US .

Tuy nhiên, bên cạnh những giả thuyết mang màu sắc huyền bí, các nhà địa lý và địa vật lý đã đưa ra những lời giải thích thực tế hơn. Họ cho rằng âm thanh này có thể bắt nguồn từ hoạt động núi lửa dưới đáy biển hoặc sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. Thời gian kéo dài và cường độ của tiếng Bloop từng gợi nhớ đến những sự kiện địa chấn trong quá khứ, vốn cũng tạo ra những âm thanh kỳ lạ tương tự.

Nhiều năm sau, Cơ quan Dịch vụ Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã triển khai các thiết bị thu âm dưới nước hiện đại nhằm nghiên cứu động đất và núi lửa dưới đáy đại dương. Qua quá trình phân tích kéo dài, các nhà khoa học cuối cùng xác định nguồn gốc thực sự của âm thanh Bloop không phải sinh vật biển khổng lồ, mà là một hiện tượng được gọi là "động đất băng".

Theo NOAA, tiếng Bloop được tạo ra khi một tảng băng trôi khổng lồ nứt ra và tách khỏi một sông băng ở Nam Cực. Quá trình này giải phóng năng lượng lớn, tạo nên những âm thanh có thể lan truyền hàng nghìn km qua đại dương.

"Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu của PMEL đã liên tục triển khai các thiết bị thu âm ngày càng gần Nam Cực để nghiên cứu âm thanh của núi lửa và động đất dưới đáy biển", NOAA cho biết. "Chính tại vùng đất cực nam hoang vắng của Trái đất, họ đã xác định được nguồn gốc của những tiếng ầm ầm bí ẩn vào năm 2005."

Sự thật đằng sau vụ tiếng "Bloop" còn đáng sợ hơn nhiều quái vật biển. (Ảnh: Andrew Peacock/Getty Images)

NOAA cũng cảnh báo rằng với tình trạng nóng lên toàn cầu, các trận động đất băng đang xảy ra ngày càng thường xuyên. Sự tan rã của các sông băng, quá trình nứt vỡ và trôi dạt vào đại dương không chỉ tạo ra âm thanh bất thường mà còn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu đang diễn ra.

Dù vậy, không phải ai cũng hài lòng với lời giải thích này. Gần đây, trên mạng xã hội Reddit, một người dùng bày tỏ sự thất vọng: "Tôi thực sự mong các nhà khoa học sẽ khám phá ra một dạng sống mới, chưa từng được biết đến ở đáy đại dương. Tôi biết vẫn còn rất nhiều loài chưa được phát hiện, nhưng có lẽ chúng chỉ nhỏ bé. Tôi muốn khoa học tìm ra điều gì đó thật vĩ đại".

Một người khác đặt nghi vấn về kết luận của NOAA: "Chẳng phải đã có nhiều chuyên gia từng nói rằng hiện tượng này gần như chắc chắn có nguồn gốc hữu cơ sao? Vì sao một vụ nứt băng lại có thể tạo ra âm thanh lớn đến vậy, và tại sao NOAA mất nhiều năm mới đưa ra kết luận?".

Dù sự thật đằng sau "Bloop" có lẽ không ly kỳ như những câu chuyện về quái vật, nhưng lại mang một thông điệp đáng lo ngại hơn nhiều về tình trạng của Trái đất. Với sự nóng lên toàn cầu, ngày càng có nhiều trận động đất băng xảy ra hàng năm, làm vỡ các sông băng, nứt ra và cuối cùng tan chảy vào đại dương khiến mực nước biển dâng cao.

Mực nước biển dâng đồng nghĩa với thủy triều dâng cao, gây ra nguy cơ ngày càng tăng của các đợt sóng bão dữ dội, xói mòn bờ biển và lũ lụt ven biển, đe dọa cuộc sống của hàng trăm triệu người trên toàn cầu.