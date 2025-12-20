Stephen Hawking từng dự đoán ngày Trái đất tận thế: NASA đã xác nhận

Chủ đề về việc nhân loại có thể tồn tại trên Trái Đất trong bao lâu luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Suốt nhiều năm qua, con người đã suy ngẫm về những viễn cảnh khải huyền, tiêu biểu như nền văn minh Mayan cổ đại từng cố gắng ước tính thời điểm thế giới diệt vong. Tuy nhiên, khoa học hiện đại ngày nay cung cấp một cách tiếp cận thực tế và hợp lý hơn nhiều. Nhà vật lý thiên văn lừng danh Stephen Hawking cùng các nhà khoa học thuộc NASA đã nghiên cứu những rủi ro này, trong đó nhấn mạnh biến đổi khí hậu và sự khan hiếm tài nguyên là hai mối đe dọa hàng đầu.

Cảnh báo của Stephen Hawking

Trong số những chuyên gia hàng đầu về mô phỏng tương lai của Trái Đất, Stephen Hawking nổi lên như một tiếng nói đầy trọng lượng. Trong một bộ phim tài liệu về việc tìm kiếm hành tinh mới, ông đã đưa ra nhận định gây xôn xao rằng sự sống trên Trái Đất có thể chỉ được duy trì thêm khoảng hơn một trăm năm nữa, cụ thể là đến khoảng năm 2600.

Ông thậm chí đã hình dung ra một tương lai u ám khi nhìn vào hành tinh này chỉ thấy một quả cầu lửa khổng lồ. Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ sự nóng lên toàn cầu, những hiểm họa của biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính cực đoan.

Ảnh minh hoạ

Thiên tài cảnh báo rằng nếu không được giải quyết, các vấn đề môi trường có thể biến Trái Đất thành một sa mạc khô cằn. Những lời cảnh báo đanh thép của ông thúc giục con người phải kiểm soát chặt chẽ các tác động tiêu cực mà mình đang để lại trên hành tinh.

Quan điểm của NASA

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ cũng đã có nhiều nghiên cứu đồng ý với khả năng một ngày, Trái Đất sẽ tận thế. Dù NASA ủng hộ một số khía cạnh trong quan điểm của Stephen Hawking nhưng tổ chức này không đưa ra một con số thời gian cụ thể và gần như vậy.

Thay vào đó, cơ quan hàng không vũ trụ này nhấn mạnh việc cần phải thận trọng trước sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên trong lòng Trái Đất. NASA cho rằng với tốc độ hiện tại, nhân loại có khả năng hủy hoại hành tinh này trong một thời gian rất ngắn.

Việc cạn kiệt các nguồn tài nguyên như dầu mỏ và các vùng thực vật tự nhiên đang gia tăng áp lực lên một môi trường vốn đã rất mong manh, tạo ra nhiều rủi ro cho sự tồn tại của muôn loài. Để đối phó, NASA đã thiết lập các chương trình nhằm giảm thiểu các mối đe dọa môi trường, bao gồm việc quan sát biến đổi khí hậu và khuyến khích các sáng kiến hạn chế tác động của con người. Theo NASA, để cứu được Trái Đất, trước tiên chúng ta phải nghiên cứu sâu rộng về hành tinh này thông qua nhiều ngành khoa học khác nhau.

Bảo vệ Trái Đất trước các mối đe dọa thiên thạch

Bên cạnh việc theo dõi sự biến đổi khí hậu, NASA cũng tích cực điều tra các mối đe dọa từ không gian. Văn phòng Điều phối Phòng thủ Hành tinh của NASA đang nỗ lực bảo vệ Trái Đất khỏi các vụ va chạm của tiểu hành tinh, một trong những nguy cơ có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt trên diện rộng.

Ảnh minh hoạ

NASA dự định thực hiện việc giám sát chặt chẽ các vật thể này để đảm bảo an toàn. Song song đó, tổ chức cũng đầu tư nguồn kinh phí khổng lồ vào việc quan sát Trái Đất, bao gồm việc theo dõi các yếu tố khí quyển, đại dương và các vùng cực đóng góp vào xu hướng nóng lên toàn cầu. Những hành động này cho thấy một chiến lược bảo vệ hành tinh chủ động, kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận trong nỗ lực bảo tồn ngôi nhà chung.

Dựa trên những cảnh báo của Stephen Hawking và các nghiên cứu từ NASA, rõ ràng chúng ta không còn thời gian để lãng phí. Các giải pháp cấp bách cần được theo đuổi ngay lập tức. Trong khi dự báo của Stephen Hawking cho thấy một tương lai tồi tệ nếu không hành động, thì NASA lại đề xuất những phương án thực tế để ngăn chặn thảm họa đó xảy ra.

Các giải pháp hướng tới sự bền vững của môi trường, giảm thiểu khủng hoảng khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học là chìa khóa để duy trì sự sống. Tương lai của Trái Đất phụ thuộc vào khả năng thỏa hiệp và nỗ lực phục hồi những tổn thương mà con người đã gây ra. Những lời cảnh báo từ khoa học đã rất rõ ràng, nhân loại phải hành động ngay bây giờ hoặc thế giới sẽ không còn là nơi chúng ta từng biết.

Nguồn: Ecoticias