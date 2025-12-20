Nghi phạm được xác định là người đàn ông họ Trương, 27 tuổi. Theo đó, người này đã ném bom khói và dùng dao dài tấn công người đi đường trước khi thiệt mạng sau khi rơi từ tầng cao xuống đất.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trương từng phục vụ trong quân đội theo diện tình nguyện. Tuy nhiên, đối tượng bị buộc xuất ngũ sau khi vi phạm liên quan đến lái xe khi say rượu. Đến tháng 7 năm nay, Trương tiếp tục vướng vào rắc rối pháp lý khi không chấp hành lệnh triệu tập huấn luyện quân sự, qua đó bị truy nã vì vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

Hình ảnh của nghi phạm được ghi lại (Ảnh: ETtoday)

Đầu năm nay, Trương Văn chuyển từ thành phố Đào Viên đến thuê trọ tại quận Trung Sơn, Đài Bắc. Hai ngày trước khi gây án, đối tượng thuê phòng tại một khách sạn ở quận Đại Đồng.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/12, Trương đã quay lại nơi ở, phóng hỏa, sau đó mang theo hung khí và vật liệu nguy hiểm di chuyển đến ga Đài Bắc để thực hiện hành vi tấn công.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, Trương xuất hiện tại lối ra M7 của ga Đài Bắc, bất ngờ ném bom khói và dùng dao dài tấn công ngẫu nhiên một người đàn ông 57 tuổi họ Dư. Nạn nhân bị thương nặng và không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu.

Clip: ETToday

Sau khi gây án, Trương Văn rời khỏi hiện trường, đi bộ đến khu thương mại Trung Sơn. Tại đây, đối tượng tiếp tục ném bom khói giữa đường lớn, tấn công người đi đường trước khu Eslite Nanxi rồi xông vào trung tâm thương mại gây hoảng loạn. Trong số các nạn nhân có một người đàn ông 37 tuổi họ Tiêu, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã triển khai lực lượng lớn, phong tỏa nhiều tuyến đường và truy bắt nghi phạm. Khi bị bao vây, Trương đã nhảy từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất. Đối tượng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương nặng.

Khám xét nơi lưu trú của Trương, cảnh sát phát hiện 25 chai bom xăng tự chế cùng nhiều vật dụng như áo mưa và mũ đen, cho thấy nghi phạm đã có sự chuẩn bị từ trước cho hành vi phạm tội. Sau khi gây án tại ga Đài Bắc, Trương còn quay lại khách sạn để bổ sung bom khói trước khi tiếp tục thực hiện vụ tấn công thứ hai tại khu Trung Sơn.

Hiện cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ gây án thực sự.

Nguồn: ETtoday