Nhìn lên trần nhà, người đàn ông phát hiện cảnh tượng "nổi da gà"

Ông Chumphon Mankhong, 52 tuổi ở Thái Lan đang ngồi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng động lạ liền nhìn lên trần nhà thì phát hiện con trăn "khủng" đang ẩn náu.

Sau khi phát hiện con trăn "khủng" ông liền gọi hàng xóm đến và đội cứu hộ địa phương đến ứng cứu.

Đoạn clip chia sẻ trên Newsflare cho thấy con trăn dài 3,6 mét cuộn tròn dưới xà nhà.

Ông Chumphon Mankhong nói: "Tôi thấy con trăn trốn trong khoảng trống nhỏ trên trần nhà. Nó không thể di chuyển bình thường vì đã ăn thịt con mèo của tôi vào buổi sáng."

Những người bắt trăn đến và tìm thấy con trăn ở góc trần nhà. Để bắt được con trăn khổng lồ này họ phải phá dỡ một phần tòa nhà để đưa con vật ra ngoài.

Mặc dù bụng phình to, con trăn vẫn giằng co với những người cứu hộ cho đến khi bị bắt và được nhốt an toàn trong một bao tải.

Sau đó, nó được thả về tự nhiên ở một nơi xa làng.

Trăn gấm được tìm thấy khắp Đông Nam Á, sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả thành phố, khiến chúng thường xuyên xung đột với con người. Đây là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Trăn thường săn mồi bằng cách siết chặt cơ thể của chúng quanh con mồi và sử dụng sức mạnh cơ bắp để nghiền nát xương, nội tạng của con mồi trước khi ăn thịt.

Thông thường trăn là loại động vật không mấy khi tấn công con người, tuy nhiên nhiều trường hợp chúng trở nên hung dữ bất ngờ, không hiếm gặp các tai nạn bị trăn giết hại, nhưng cũng có những trường hợp sống sót.

Do đó, cách tốt nhất để tránh gặp rắc rối với trăn khổng lồ là không đi một mình vào rừng, nơi vắng vẻ, ẩm ướt và tăm tối không có sự giúp đỡ.