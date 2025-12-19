Chờ 30 năm, người tiết kiệm Nhật Bản mới có ngày ăn mừng

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã thực hiện đúng như kỳ vọng của thị trường, nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 0,75%.

Phản ứng tức thời của thị trường là bán tháo đồng yên, giao dịch quanh mức 156 yên đổi 1 USD. Chỉ số Nikkei giữ được mức tăng đầu phiên 1,2%, chủ yếu nhờ đà tăng của Phố Wall.

Điều này không có nghĩa BOJ phát tín hiệu ôn hòa. Ngân hàng trung ương một lần nữa nhấn mạnh rằng lãi suất thực vẫn ở mức “đặc biệt thấp” ngay cả sau đợt tăng này. BOJ cam kết tiếp tục thắt chặt chính sách nếu kinh tế và lạm phát diễn biến đúng theo dự báo.

Các nhà hoạch định chính sách cũng bày tỏ sự tự tin hơn vào khả năng doanh nghiệp tiếp tục tăng lương. Đây là yếu tố giúp duy trì lạm phát quanh mục tiêu 2%. BOJ đã mất nhiều thập kỷ để thúc đẩy.

Thị trường trái phiếu dường như tin vào thông điệp đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng thêm 5 điểm cơ bản, lên 2,015%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8/1999.

Giới đầu tư hiện chờ đợi cuộc họp báo sau quyết định chính sách của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda. Những phát biểu của ông trong quá khứ từng gây biến động mạnh trên thị trường.

Điều đáng chú ý là quan điểm của ông Ueda về mức lãi suất cuối cùng. Ông từ lâu cho rằng lãi suất trung lập nằm trong khoảng từ 1% - 2,5%. Tuy nhiên, thị trường hiện mới chỉ dự đoán thêm một đợt tăng lãi suất nữa. Nếu ông Ueda ám chỉ khả năng lãi suất cao hơn, đồng yên có thể được hỗ trợ, trong khi thị trường trái phiếu chịu áp lực.

Theo Reuters