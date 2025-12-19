Nghi vấn ngoại tình bị phát hiện, người đàn ông liều mạng treo mình ngoài khách sạn

Theo The Sun, mới đây, dư luận Trung Quốc đang xôn xao trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông bị cáo buộc ngoại tình liều lĩnh đu mình bên ngoài khách sạn, nhằm tránh bị vợ phát hiện.

Trong đoạn video được ghi lại, người đàn ông bám chặt vào một tấm biển quảng cáo có gắn đèn chiếu sáng ở bên hông khách sạn, ở độ cao cách mặt đất vài tầng. Khi bị phát hiện, anh đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhiều người dân sống xung quanh không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này.

Nghi vấn ngoại tình bị phát hiện, người đàn ông liều mạng treo mình ngoài khách sạn

Đoạn video cho thấy bên trong căn phòng mà người đàn ông được cho là đã trốn ra ngoài vẫn có người di chuyển, trong khi các hàng xóm ở những căn hộ phía trên mở cửa sổ, tò mò theo dõi diễn biến. Theo thông tin lan truyền, người đàn ông bị vợ bắt gặp ngoại tình trong phòng khách sạn và đã chọn cách thoát thân qua cửa sổ.

Người đàn ông đu mình trên biển hiệu khách sạn nghi do ngoại tình.

Vụ việc được cho là xảy ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Các nguồn tin địa phương cho biết người đàn ông đã trèo dọc theo bức tường bên ngoài tòa nhà cho đến khi tiếp cận được tấm biển quảng cáo, rồi bị mắc kẹt tại đó trong một khoảng thời gian.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn và tạo ra nhiều luồng tranh luận. Một số cư dân mạng tỏ ra hài hước, đùa cợt về những rủi ro "khó lường" khi ngoại tình trong khách sạn ở thành phố lớn. Số khác lại tập trung vào hình ảnh kỳ quặc và nguy hiểm của người đàn ông đang treo mình lơ lửng ngoài không trung.

Một tài khoản bình luận châm biếm: "Chi phí cho việc ngoại tình ngày càng cao, tốt nhất nên học leo núi trước". Trong khi đó, có không ít ý kiến chỉ trích gay gắt, cho rằng hành động của người đàn ông vừa thiếu trách nhiệm vừa coi thường tính mạng, chỉ để né tránh việc đối mặt với vợ mình.

Đến thời điểm hiện tại, các quan chức địa phương vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc, cũng như chưa có thông tin xác nhận về tình trạng hay số phận của người đàn ông sau đó.

Đáng chú ý, sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một đoạn video tương tự lan truyền trên mạng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là tình nhân suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng khi cố gắng trốn tránh vợ của người đàn ông có quan hệ ngoài luồng. Những vụ việc liên tiếp đã làm dấy lên nhiều tranh luận về các tình huống dở khóc dở cười, thậm chí nguy hiểm, xuất phát từ những mối quan hệ ngoài hôn nhân.