Ô nhiễm kinh hoàng giữa thủ đô châu Âu: Đường sá không thể đi lại, các chuyến bay bị hủy, mờ mịt đến không nhìn thấy người bên cạnh

Một lớp sương mù dày đặc đã bao phủ thành phố Sarajevo vào thứ Năm (18/12), khiến thủ đô của Bosnia rơi vào tình trạng đình trệ. Các chuyến bay bị hủy bỏ, trẻ em được khuyên nên ở trong nhà và các công trình xây dựng ngoài trời bị cấm hoạt động khi thành phố phải vật lộn với tầm nhìn bị giảm sút nghiêm trọng.

Sarajevo thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nặng nề trong những tháng mùa đông, nguyên nhân chủ yếu là do việc sưởi ấm tại các hộ gia đình và khí thải từ phương tiện giao thông. Vị trí địa lý đặc thù của thành phố nằm trong một thung lũng, bao quanh bởi các dãy núi, khiến không khí ô nhiễm bị mắc kẹt trong nhiều ngày nếu không có gió để xua tan.

Toàn cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Sarajevo. Video: Euro News

Nhiều chuyến bay khởi hành từ sân bay Sarajevo đã bị hoãn, và giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng di chuyển rất chậm chạp. Người dân được nhìn thấy đeo khẩu trang y tế để tìm cách bảo vệ bản thân trước chất lượng không khí nguy hại.

Công ty công nghệ chất lượng không khí Thụy Sĩ IQAir vào thứ Năm đã xếp hạng chất lượng không khí tại Sarajevo ở mức không lành mạnh. Thành phố này thường xuyên đứng đầu danh sách những nơi có chất lượng không khí kém nhất trên toàn cầu.

Chính quyền vào thứ Tư (17/12) đã ban hành lệnh cấm xe tải trên 3.5 tấn đi vào trung tâm thành phố Sarajevo, cùng với các loại ô tô và xe tải không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của Liên minh Châu Âu. Mọi hoạt động xây dựng ngoài trời cũng như các cuộc tụ tập công cộng đều bị cấm.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc tiếp xúc với bụi mịn PM2.5 – những hạt có thể hít vào với đường kính từ 2.5 micromet trở xuống – đã dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm trùng đường hô hấp cũng như ung thư, bệnh tim mạch và tử vong sớm tại Sarajevo, các thành phố lớn khác ở Bosnia và khắp khu vực Tây Balkan.

Nhiều quốc gia vùng Balkan có hồ sơ kém về bảo vệ môi trường bất chấp những lời hứa cải thiện tình hình để tiến gần hơn đến việc gia nhập EU. Các con sông ở Balkan thường xuyên bị tắc nghẽn bởi rác thải và việc tái chế gần như không tồn tại, trong khi nhiều thành phố đã chứng kiến tình trạng xây dựng tràn lan làm giảm diện tích cây xanh.

Không khí tại Belgrade, thủ đô của nước láng giềng Serbia, cũng được đánh giá là không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm vào thứ Năm.

Nguồn: The Independent, Euronews