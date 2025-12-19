Đoạn clip được quay tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, vào ngày 15/12. Một người đàn ông đã vô tình phát hiện một chiếc lá "biết đi".

Người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra chiếc lá biết đi

Sốc nặng trước cảnh tượng lạ, người đàn ông này tiến lại gần, nhặt nó lên và quan sát kỹ. Anh ta sau đó phát hiện ra rằng, chiếc lá này thực chất là một con côn trùng. Sau khi tìm hiểu, người đàn ông biết được rằng đây là một loại côn trùng có tên là bọ lá, một nhánh của họ bọ que.

Phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á và Australia, các loài bọ lá (chi Phyllium) là nhóm côn trùng mang hình thái rất đặc thù. Chúng là một trong những ví dụ điển hình về tính đa dạng của côn trùng và khả năng ngụy trang của các loài vật trong tự nhiên.

Chiếc lá "biết đi" thực chất là một loại côn trùng có tên bọ lá.

Là loài côn trùng kích cỡ lớn. bọ lá có thể dài tới 10cm. Cơ thể của chúng dẹt, có màu thay đổi từ xanh lá cây đến vàng, nâu tùy loài và môi trường sống.

Những con bọ này có hai cánh trước dài và rộng, hình lá cây, hai cánh sau hình quạt nan, nhiều gân và trong suốt. Các đôi chân có riềm giống như lá cây bị rách. Giữa các loài sẽ có sự khác biệt ít nhiều về kiểu hình.

Hình dạng đặc biệt của chúng là sự ngụy trang hoàn hảo trước các loài săn mồi. Khi bọ lá bất động, rất dễ nhầm lẫn chúng với một chiếc lá. Nó thậm chí có thể bắt chước các đốm hoại tử, vết thương trên lá và từng đường gân.

Trong tự nhiên, bọ lá sống trên cành cây ở các khu rừng ẩm rậm rạp, đôi khi cũng gặp trên các cây cỏ thấp gần mặt đất. Thức ăn của loài bọ hiền lành này là lá cây.