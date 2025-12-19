Bị mắc kẹt trong phòng xông hơi, cặp vợ chồng chết thương tâm

Hỏa hoạn xảy ra tại một phòng xông hơi ở Tokyo (Nhật Bản) đã cướp đi sinh mạng của cặp vợ chồng trẻ, để lại nhiều câu hỏi về mức độ an toàn và trách nhiệm quản lý tại các cơ sở thuộc loại hình này. Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã vào cuộc điều tra, nghi ngờ có dấu hiệu sơ suất nghề nghiệp dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra ngày 14/12 tại một phòng xông hơi tư nhân mang tên Sauna Tiger. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, họ phát hiện tay nắm cửa phòng xông hơi đã rơi xuống sàn. Bên trong, hai nạn nhân được tìm thấy nằm gục lên nhau ngay sát cửa ra vào, trong tư thế dường như đang cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành khi đám cháy bùng phát.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Masaya Matsuda (36 tuổi), chủ một tiệm làm đẹp, và vợ là chị Yoko (37 tuổi), kỹ thuật viên làm móng. Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, và được tuyên bố tử vong không lâu sau đó.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, các bức tường trong phòng xông hơi bị cháy sém. Một chiếc khăn bị cháy được phát hiện gần khu vực đá xông hơi, làm dấy lên nghi vấn đám cháy khởi phát khi khăn vô tình chạm vào đá đang ở nhiệt độ cao. Từ đó, lửa được cho là lan nhanh sang ghế gỗ và các bề mặt xung quanh.

Hai vợ chồng trẻ được tìm thấy bất tỉnh trong phòng xông hơi riêng ở quận Akasaka, Tokyo. (Ảnh: Arata Mitsui)

Cảnh sát cho biết, người đàn ông bị bỏng ở cả hai vai và nhiều vị trí trên cơ thể, trong khi người phụ nữ bị bỏng ở vai phải. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi công bố hôm ngày 17/12 chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong. Giới chức nhận định cả hai có thể đã chết do bỏng nặng hoặc sốc nhiệt trong không gian kín khi không thể thoát thân.

Một chi tiết gây chú ý trong quá trình điều tra là lời khai của nhân viên Sauna Tiger. Theo đó, hệ thống báo động khẩn cấp trong phòng xông hơi đã bị tắt khoảng hai năm trước khi xảy ra sự cố. Điều này khiến cặp đôi không thể gọi điện hoặc phát tín hiệu cầu cứu khi gặp nguy hiểm.

Cảnh sát Tokyo (MPD) phong tỏa khu vực xung quanh phòng xông hơi để khám xét toàn diện cơ sở kinh doanh này. Vụ việc đang được điều tra theo hướng nghi ngờ có hành vi sơ suất nghề nghiệp dẫn đến chết người. Đáng chú ý, trong lần kiểm tra gần nhất vào năm 2023, báo cáo cho biết không phát hiện thiếu sót nghiêm trọng nào về thiết bị tại Sauna Tiger.

Trên website chính thức, Sauna Tiger tự giới thiệu là “nơi ẩn náu dành cho người lớn” với mô hình phòng xông hơi riêng tư hoàn toàn, bao gồm 2 phòng đơn và 3 phòng dành cho 4 người. Sau thảm kịch, cơ sở này đăng thông báo gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết phòng xông hơi sẽ tạm thời đóng cửa và hoàn tiền đầy đủ cho khách đã đặt chỗ trước.

Cảnh sát cho rằng cặp đôi không thể thoát ra ngoài khi hỏa hoạn bùng phát trong phòng xông hơi. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản, giống như nhiều quốc gia khác, chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu sử dụng phòng xông hơi kể từ sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố nghiêm trọng gần đây đang làm dấy lên lo ngại rằng lĩnh vực này chưa được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cho người sử dụng.