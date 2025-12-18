Say rượu, tài xế Mercedes đâm tử vong nữ công nhân vệ sinh

Vụ tai nạn xảy ra tại quận An Bình, thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng ngày 16/12, theo trang setn.com đưa tin. Nữ công nhân tên Chen đã bị mắc kẹt giữa xe chở rác và ô tô.

Sau vụ tai nạn, người lái xe 48 tuổi, ông Zheng, được xác định là đang trong tình trạng say xỉn.

Kết quả khám nghiệm tử thi ngày 16/12 xác định rằng Chen tử vong do đa chấn thương, chủ yếu là do gãy xương.

Đoạn clip được đăng tải trên YouTube của setn.com cho thấy Chen đã đi bộ ra phía sau xe tải. Chỉ trong vài giây, một chiếc xe màu trắng đã đâm vào Chen khiến cô mắc kẹt giữa xe hơi và xe tải.

Nữ công nhân vệ sinh bị chiếc xe ô tô đâm trúng.

Theo ETtoday đưa tin, tài xế xe chở rác là bạn trai của Chen, anh nghe thấy tiếng va chạm và lập tức xuống xe kiểm tra. Bạn trai của Chen liên tục đập vào xe và cầu cứu một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến, Chen đã không còn dấu hiệu sự sống.

Thông tin thêm trên tờ ftvnews.com, trong khi Chen bị tử vong, tài xế Zheng chỉ bị gãy chân.

Zheng được lực lượng cứu hỏa giải cứu và đưa đến bệnh viện. Cảnh sát chỉ có thể lấy lời khai và điều tra chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn sau khi xác nhận người đàn ông này vẫn còn tỉnh táo.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở sau đó cho thấy nồng độ cồn trong máu của Zheng là 0,95, gấp 3 lần giới hạn cho phép.

Cảnh sát sẽ truy tố Zheng vì tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng và gây chết người khi lái xe trong tình trạng say xỉn.

Sau vụ tai nạn, có người nhận ra chiếc xe của Zheng, đồng thời cho biết thêm rằng trước đây anh ta từng bị kết tội hành hung và bị phạt 55 ngày giam giữ.

Gia đình của Chen dự định sẽ khởi kiện Zheng.