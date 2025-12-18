Cô giáo 28 tuổi nhảy lầu trong ngày cưới sau 7 năm bị cha mẹ giục kết hôn

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại huyện Lỗ Sơn, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khi cô giáo trung học họ Ngụy, 28 tuổi, đã nhảy lầu tự sát ngay trong ngày hôn lễ của chính mình. Những dòng trạng thái cuối cùng của cô trên mạng xã hội đã được cộng đồng mạng tìm thấy, hé lộ nỗi đau khổ cùng cực khi phải đối mặt với áp lực kết hôn từ gia đình trong suốt một thời gian dài. Cô chia sẻ rằng bản thân hoàn toàn không muốn kết hôn nhưng đã phải chịu đựng sự thúc ép không ngừng nghỉ từ cha mẹ suốt 7 năm qua và mọi sự kháng cự của cô đều vô hiệu.

Cô gái bị thúc giục kết hôn suốt 7 năm trời

Vào sáng ngày 10 tháng 12, cư dân tại một khu dân cư ở huyện Lỗ Sơn bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng cao xuống đất. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Một người dân địa phương cho biết vào thời điểm chuẩn bị xuất giá, cô Ngụy không hề trang điểm hay mặc váy cưới mà chỉ mặc những bộ quần áo bình thường hằng ngày.

Theo lời kể của các nhân chứng, cô Ngụy dường như rất miễn cưỡng trong việc kết hôn và đã có cuộc tranh cãi gay gắt với cha mẹ ngay trong buổi sáng định mệnh đó. Sau cùng, cô vẫn bước lên xe hoa để về nhà chồng. Phía gia đình chú rể ban đầu cứ ngỡ rằng cô đã thông suốt tư tưởng và chuẩn bị thay váy cưới để tiến hành các nghi lễ tiếp theo. Tuy nhiên, khi về đến căn hộ ở tầng 7 của nhà trai, cô nói muốn thay đồ rồi vào phòng khóa trái cửa lại, chỉ 10 phút sau thì thảm kịch xảy ra.

Trước khi thực hiện hành động cực đoan, cô Ngụy đã đăng một dòng trạng thái đầy bế tắc trên vòng bạn bè của ứng dụng WeChat. Cô liệt kê những áp lực đè nặng lên vai mình bao gồm cha mẹ thà lấy cái chết ra đe dọa cũng bắt con phải cưới, những lời chỉ trích bất hiếu từ họ hàng và một đối tượng kết hôn không hề thấu hiểu mà chỉ biết làm cô thêm tức giận. Trong những dòng chữ cuối cùng, cô bày tỏ nỗi sợ hãi nhưng cũng đầy tuyệt vọng khi viết rằng cô cảm thấy xin lỗi và chỉ có thể tìm thấy cơ hội giải thoát này.

Bạn bè của nạn nhân cũng tiết lộ thêm rằng chỉ một ngày trước đám cưới, cô Ngụy từng gửi thông báo hủy bỏ hôn lễ. Thế nhưng, đám cưới vẫn diễn ra vào ngày hôm sau như không có chuyện gì. Có thông tin cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự kiên quyết của cha mẹ cô là do họ không muốn hoàn trả khoản tiền sính lễ đã nhận. Theo ước tính, số tiền sính lễ này có giá trị khoảng 352 triệu VNĐ, một con số đã trở thành gánh nặng tâm lý và là xiềng xích cuối cùng đẩy cô gái trẻ vào bước đường cùng.

Nguồn: ETtoday