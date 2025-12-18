Xem camera, người phụ nữ sốc nặng khi thấy hành động của shipper

Diane Huff Medina đến từ Lakewood, California, Mỹ, đã chia sẻ clip này trên Facebook và cầu cứu để tìm kiếm con mèo Piper bị mất tích của cô.

Hình ảnh từ camera chuông cửa Ring cho thấy một người đàn ông đang đặt gói hàng lên hiên nhà của Diane rồi quay lưng rời đi. Có thể nghe thấy tiếng Piper kêu meo meo ở phía sau khi người giao hàng tiến lại gần, dường như đang vuốt ve con vật cưng.

Theo báo cáo, người lái xe sau đó đã túm lấy cổ con mèo và nhanh chóng rời đi.

Camera ghi lại cảnh người giao hàng bắt trộm con mèo. (Ảnh: Diane Huff Medina/Facebook)

Diane nói với đài KABC-TV: "Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ đang vuốt ve nó thôi.

Tôi phải xem lại vài lần vì cảnh quay khó nhìn và anh ta đã bế con mèo đi. Tôi nhìn thấy cái đuôi nhỏ của nó và tôi thốt lên 'Ôi Chúa ơi', tôi không thể tin vào mắt mình".

Con mèo vẫn chưa được tìm thấy.

Cô ấy viết trên Facebook, kèm theo hai bức ảnh của Piper: "Chúng tôi chỉ muốn nó trở về nhà an toàn".

Trong một thông báo mới cập nhật, Diane cho biết: "Người chịu trách nhiệm đã được tìm thấy và đang bị khởi tố. Piper vẫn đang mất tích".