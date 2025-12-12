Gần 2h sáng nhận được tin nhắn của anh shipper, đọc nội dung không dám tức giận mà hoàn toàn lặng người

Tết Nguyên Đán (Seollal) luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm tại Hàn Quốc. Vào dịp Tết 2025, câu chuyện về những nhân viên giao hàng đang phải vật lộn với khối lượng công việc khổng lồ đã chạm đến trái tim của hàng triệu cư dân mạng.

Ngày 22/01/2025, một bài viết thu hút sự chú ý trên các diễn đàn và mạng xã hội với tiêu đề "Nhân viên giao hàng đang kiệt sức từng giờ". Nội dung bài viết tập hợp những tin nhắn cảm động từ các nhân viên giao hàng, phản ánh sự chật vật của họ trong việc xử lý lượng đơn hàng khổng lồ, gấp nhiều lần ngày thường.

Một tin nhắn được chia sẻ ngày 21.1.2025 đã cho thấy rõ tình trạng này: “Do đơn hàng quá nhiều, tôi mới rời trung tâm và dự kiến sẽ giao hàng vào lúc 2 giờ sáng. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong quý khách thông cảm”. Người nhận tin nhắn này, được biết đến là A, đã đăng tải đoạn tin lên mạng xã hội kèm lời bộc bạch: “2 giờ sáng - điều này có hợp lý không? Dù tôi có nói ‘Cứ giao từ từ cũng được,’ thì cũng chẳng thay đổi được gì”.

Ảnh minh họa

Một người dùng khác, B, đã chia sẻ tin nhắn mà một nhân viên giao hàng đã gửi tới 420 khách hàng cùng lúc. Tin nhắn viết: “Do lượng đơn hàng tăng đột biến trong kỳ nghỉ, tôi không thể đảm bảo giao hàng trong ngày. Mong quý khách thông cảm. Tôi xin phép không nhận cuộc gọi để tiết kiệm pin điện thoại, vì cần sử dụng trong quá trình giao hàng đến sáng. Thành thật xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm.” B chia sẻ sự xúc động: “Tin nhắn này khiến tôi thật sự đau lòng.”

Hình ảnh hàng hóa chất đống tại một trung tâm logistics ở quận Gwangjin, Seoul vào ngày 23/01/2025, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến gần, đã minh họa rõ nét cho áp lực mà các nhân viên phải chịu đựng.

Những lời chia sẻ này đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng bình luận như: “Tôi suýt bật khóc khi thấy xe giao hàng chạy ngang lúc khuya hôm qua,” hay “Mong một ngày nào đó, việc giao hàng chậm 2 tuần cũng trở nên bình thường.” Một số ý kiến cũng đề xuất cần có giải pháp cụ thể như giới hạn số lượng đơn giao mỗi ngày để giảm tải cho các nhân viên giao hàng.

Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, trong dịp Tết Nguyên Đán 2025, số lượng hàng hóa được giao đạt 18,5 triệu kiện mỗi ngày. Con số này tăng 1,5 triệu kiện so với mức trung bình 17 triệu kiện/ngày thông thường, một thách thức lớn đối với lực lượng lao động ngành logistics.

Nguồn: Korea Times