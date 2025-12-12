Cá sấu khổng lồ đi lạc khiến nhiều người hoảng hốt

Cảnh sát và thợ bẫy thú hợp lực bắt cá sấu khổng lồ tại Florida, Mỹ

Một con cá sấu khổng lồ dài khoảng 3 mét đã khiến nhiều người hoảng hốt khi bất ngờ xuất hiện tại bãi đậu xe của một cửa hàng 7-Eleven ở hạt Sarasota, bang Florida, Mỹ vào ngày 9/12 (giờ địa phương).

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi khách hàng phát hiện con vật đang chậm rãi bò qua khu vực đỗ xe và lập tức báo cho lực lượng chức năng. Cá sấu không tấn công ai nhưng kích thước lớn của nó khiến nhiều người không dám rời khỏi xe hoặc tiến vào cửa hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Sarasota đã điều một tổ tuần tra đến hiện trường, đồng thời phối hợp với một thợ bẫy động vật hoang dã được cấp phép theo quy định của Florida.

Cá sấu 3 mét xuất hiện ngay trước cửa hàng tiện lợi ở Florida, Mỹ.

Đoạn video được ghi lại cho thấy nhóm cảnh sát dùng công cụ chuyên dụng để giữ khoảng cách an toàn, trong khi người bẫy thú tiến lại gần. Sau vài phút giằng co, con vật khổng lồ cuối cùng cũng bị khống chế thành công mà không gây thương tích cho ai.

Con cá sấu sau đó được chuyển tới một cơ sở chuyên xử lý động vật hoang dã, nơi nó sẽ được đưa về môi trường sống phù hợp, tránh nguy hiểm cho người dân.

Florida vốn nổi tiếng với số lượng cá sấu lớn, và việc chúng lang thang vào khu dân cư không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một con dài tới 3 mét ngay trong bãi đậu xe của cửa hàng tiện lợi vẫn khiến cư dân địa phương bất ngờ và lo lắng.

Cảnh sát Sarasota khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự tiếp cận hoặc tìm cách xua đuổi cá sấu nếu bắt gặp, mà phải gọi ngay cho cơ quan chức năng để xử lý an toàn.