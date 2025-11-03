Người dân bắt được cá sấu khổng lồ dài 7 mét, nặng gần 1 tấn dưới sông

Người dân ở làng Sungai Undan, huyện Reteh, huyện Indragiri Hilir, tỉnh Riau, Indonesia, đã vô cùng bàng hoàng trước sự xuất hiện của một con cá sấu khổng lồ vào vào ngày 31/10. Loài động vật hoang dã được bảo vệ này ước tính dài khoảng 7 mét và nặng gần 1 tấn.

Con cá sấu lần đầu tiên được người dân phát hiện khi đang bơi trong một con sông chảy qua khu dân cư. Sự xuất hiện của con vật đã gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng, lo ngại nó có thể đe dọa đến sự an toàn của người dân và gia súc.

Con cá sấu khổng lồ bị bắt.

Khi biết về sự xuất hiện của con cá sấu, một người dân tên là Zulkifli đã ngay lập tức kêu gọi khoảng 20 người dân khác bắt con vật khổng lồ này. Sau nhiều giờ vật lộn, cuối cùng con cá sấu đã bị bắt bằng một cái bẫy được làm từ những công cụ đơn giản như dây thừng và tre.

Mặc dù quá trình bắt giữ diễn ra căng thẳng, nhưng may mắn đã kết thúc mà không có thương vong nào. Con cá sấu đã được bắt giữ thành công và hiện đang được buộc vào bờ sông.

Việc phát hiện ra con cá sấu khổng lồ đã thu hút sự chú ý đáng kể từ người dân địa phương. Bên cạnh kích thước khủng của con vật, vụ việc còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã được bảo vệ tại khu vực Indragiri Hilir, tỉnh Riau.

Theo kế hoạch, con cá sấu khổng lồ sẽ được người dân giao nộp cho Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên tỉnh Riau và sau đó sẽ được thả về môi trường sống tự nhiên của nó.