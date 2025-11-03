Người phụ nữ sốc nặng khi thấy tay người trong gói hàng mới nhận

Một phụ nữ ở Kentucky, Mỹ, đã mở gói hàng và phát hiện ra cánh tay và ngón tay người được bảo quản trong đá, theo một báo cáo.

Sau khi nhận được sự bất ngờ kinh hoàng này vào ngày 29/10, người phụ nữ đã gọi 911 từ nhà riêng của cô ở Hopkinsville, tờ The New York Times đưa tin.

"Chúng tôi đang mong đợi một lô thuốc khẩn cấp được vận chuyển bằng đường hàng không và họ đã giao hai hộp", cô nói trong cuộc gọi 911 mà WSMV có được.

"Chúng tôi mở một hộp và hóa ra đó là các bộ phận cơ thể người để cấy ghép, kiểu như rất y học. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem nó sẽ đi về đâu. Chúng tôi chỉ không muốn sở hữu những bộ phận cơ thể không thuộc về mình", cô nói tiếp.

Người phụ nữ vô cùng sốc khi nhìn thấy cánh tay và ngón tay người trong bưu kiện.

Đội ứng cứu khẩn cấp sau đó đã gọi cảnh sát điều tra quận Christian là Scott Daniel đến để lấy gói hàng, tờ The Times đưa tin.

Daniel đã mang các chi đến nhà xác địa phương, nơi một người đưa thư đã nhận lại chúng vào ngày 30/10. Hiện vẫn chưa rõ người đưa thư nào đã giao gói hàng.

Nhân viên điều tra cho biết gói hàng chứa đầy các bộ phận cơ thể có nguồn gốc từ Nashville và dự kiến sẽ được chuyển đến một trường học hoặc bệnh viện để đào tạo phẫu thuật.

Daniel cho biết các bộ phận cơ thể trong bưu kiện đến từ bốn thi thể khác nhau.

Người phụ nữ, chưa được xác định danh tính, cuối cùng đã nhận được thuốc và vật tư y tế cần thiết vào ngày hôm sau, nhân viên điều tra tử thi cho biết.

Người điều tra cho rằng bất kỳ ai rơi vào tình huống tương tự nên gọi cho chính quyền.

Daniel nói: "Tôi nghĩ cô ấy đã làm đúng".