Tỷ phú công nghệ bị bắt cóc khỏi biệt thự 142 tỷ rồi sát hại: Nghi phạm chính là nhân viên cũ, nguyên nhân gây án đầy bất ngờ

Nguyên nhân bất ngờ của vụ án

Theo hồ sơ tòa án, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1/10/2019, Atre bị một nhóm đàn ông xông vào biệt thự ven biển trị giá 5,4 triệu USD (khoảng 142 tỷ đồng), lôi ra khỏi giường, bắt cóc, đâm và bắn chết, sau đó bỏ lại thi thể cách hiện trường khoảng 22 km trong khu vực đồi núi hẻo lánh.

Cảnh sát xác định nhóm tấn công gồm 4 người, trong đó 2 người từng là nhân viên của Atre. Họ cũng cướp đi hàng nghìn USD tiền mặt từ két sắt trong nhà ông.

Ông trùm công nghệ bị sát hại



Hai trong số những kẻ này - Stephen Nicholas “Nic” Lindsay và Kurtis Charters - đã bị kết án tù chung thân không được ân xá sau khi bị tuyên có tội giết người và bắt cóc hồi đầu năm nay. Trong khi đó, Kaleb Charters (em trai của Kurtis) và Joshua Camps tiếp tục bị truy tố trong cùng vụ án.

Tại phiên tòa mới diễn ra, nhiều nhân chứng và chuyên gia cho biết các bị cáo từng bị ông chủ Atre “làm nhục” và “bắt nạt”, khiến họ phẫn uất trước khi xảy ra vụ án mạng.

Sam Borghese, cánh tay phải của Atre, khai rằng ông chủ từng ép nhân viên làm từ 300 đến 500 lần chống đẩy để được nhận tấm séc lương 1.400 USD (khoảng 36 triệu đồng). Atre thường xuyên khoe khoang rằng mình “đáng giá hàng nghìn USD mỗi giờ” và sẵn sàng mắng chửi, đe dọa hoặc sa thải ai khiến ông ta “không hài lòng”.

Hai anh em Lindsay và Kaleb Charters - đều là cựu binh Vệ binh Quốc gia Mỹ - được thuê làm việc tại trang trại cần sa của Atre từ tháng 8/2019, với giờ làm kéo dài từ bình minh đến hoàng hôn.

Một lần, Atre đưa họ 25.000 USD (khoảng 657 triệu đồng) tiền mặt để mua hàng trăm cây cần sa ở hạt Humboldt. Sau đó, khi họ xin nghỉ vì công việc quá vất vả, Atre phát hiện chìa khóa xe tải trang trại bị mất và nghi ngờ họ lấy trộm. Ông ta lập tức gọi ngân hàng chặn và hủy séc lương của họ.

Khi Lindsay và Kaleb quay lại tìm chìa khóa, cả hai đã tranh cãi dữ dội với Atre, người tiếp tục khoe khoang sự giàu có và bắt họ làm hàng trăm lần chống đẩy để “chuộc lỗi”.

Kế hoạch cướp nhà ông chủ

Ít tuần sau, vào tháng 9/2019, Lindsay và Kaleb hỏi mượn Borghese mã an ninh nhà riêng của Atre, nói rằng họ định “cướp lại tiền công”. Borghese tưởng là đùa và chỉ cho họ mã giả.

Tuy nhiên, bộ đôi này sau đó rủ thêm Kurtis Charters và Joshua Camps cùng tham gia kế hoạch. Tối 1/10/2019, Kurtis lái xe chở Lindsay, Camps và Kaleb đến biệt thự ven biển của Atre rồi rời đi.

Hiện trường vụ việc

Chiếc xe BMW bị đánh cắp nhuốm đầy máu

Camera an ninh ghi lại cảnh Atre chạy ra đường, hai tay bị trói sau lưng, vừa kêu cứu vừa bị nhóm người đuổi theo. Ông bị đâm nhiều nhát, sau đó bị ép lên chiếc BMW bị đánh cắp và đưa đến trang trại ở vùng núi - nơi Kaleb đang chờ sẵn.

Tại đây, Joshua Camps bắn Atre vào sau đầu, rồi cả nhóm bỏ trốn. Thi thể ông được phát hiện vài giờ sau, cách chiếc xe khoảng 20–30 mét, hai tay vẫn bị trói bằng dây rút nhựa.

Tay của nạn nhân bị trói

Vết máu tìm thấy trên đường

Điều tra cho thấy, chỉ vài ngày sau vụ án, Lindsay và Kaleb đã gửi tiền mặt vào tài khoản cá nhân, đồng thời dùng thông tin ngân hàng của Atre để trả nợ thẻ tín dụng và chuyển tiền qua PayPal.

Hiện Kaleb Charters vẫn khẳng định vô tội với cáo buộc giết người cấp độ một. Luật sư biện hộ cho rằng Kaleb chỉ đồng ý tham gia vụ trộm, chứ không hề biết đến kế hoạch sát hại. Anh ta chỉ chở nhóm đồng phạm đến nhà Atre và chờ ở trang trại, trước khi phát hiện vụ việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Kaleb chưa bao giờ chạm vào Tushar,” luật sư nhấn mạnh, cho rằng Camps là người bóp cò, còn thân chủ của mình không trực tiếp tham gia đánh hay giết nạn nhân.

Phiên tòa xét xử Kaleb Charters sẽ tiếp tục vào ngày 4/11, trong khi phiên xử Camps tạm hoãn cho đến khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết trong vụ án hiện tại.

Nguồn: Daily Mail