Cặp đôi ẩu đả ở hành lang rồi trở lại căn hộ, vài ngày sau thì xảy ra chuyện khiến hàng xóm ám ảnh

Mới đây, một sự việc đáng sợ chưa từng có tiền lệ đã xảy ra tại một căn hộ chung cư ở quận Prawet, thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến những người hàng xóm không khỏi kinh hãi.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vào Chủ nhật, 2 tháng 11, cư dân của một căn hộ chung cư ở tiểu khu Dokmai, quận Prawet đã gọi điện cho cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Prawet đến điều tra phòng số 7/59 tại Tòa nhà D của Chung cư Nirun sau khi ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn hộ.

Cảnh sát đến căn hộ để điều tra sau khi nghe báo cáo từ người dân.

Cửa bị khóa từ bên trong, buộc cảnh sát phải phá cửa. Bên trong, họ phát hiện một phụ nữ Thái Lan 31 tuổi, Rattanaporn Wongprakone, nằm bất động trong tình trạng khỏa thân trên sàn nhà cạnh giường. Bạn trai người Campuchia của cô, Boonrod Hiang, 36 tuổi, được phát hiện treo cổ trên cửa sổ.

Một người hàng xóm tên Jiraphan khai với cảnh sát rằng anh đã chứng kiến cặp đôi cãi vã gay gắt vào khoảng 11 giờ trưa ngày 31 tháng 10. Người phụ nữ đã cố gắng rời khỏi phòng và tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng bạn trai cô đã đi theo và tiếp tục cãi vã ở hành lang. Cuộc ẩu đả leo thang thành bạo lực, buộc Jiraphan phải can thiệp. Tuy nhiên, người đàn ông Campuchia đã kéo bạn gái trở lại phòng và cảnh cáo anh ta: "Đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi!"

Chị gái của nữ nạn nhân đau khổ tại hiện trường.

Ngay sau đó, mọi thứ trở nên im lặng, anh Jiraphan cho rằng cặp đôi đã hòa giải và mọi chuyện đã được giải quyết. Tuy nhiên, anh cũng không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.

Chị gái của Rattanaporn cũng đã xuất hiện tại hiện trường và rất đau khổ khi biết em gái mình đã qua đời. Cô nói với Kênh 8 rằng cặp đôi đã yêu nhau khoảng hai năm và làm việc cùng nhau tại cùng một nhà hàng. Rattanaporn gần đây đã tâm sự với chị rằng cô muốn chấm dứt mối quan hệ vì Boonrod Hiang nghiện rượu.

Người chị cho biết thêm rằng Rattanaporn chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ vụ bạo hành nào trước đó và cô cũng chưa từng chứng kiến họ cãi nhau. Lần cuối cô nói chuyện với em gái là vào ngày 31 tháng 10, nhưng Rattanaporn không đề cập đến bất kỳ xung đột nào với bạn trai. Cảnh sát tin rằng vụ án là một vụ giết người rồi tự sát, mặc dù động cơ chính xác vẫn đang được điều tra.

Cả hai thi thể đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.