Một cuộc ẩu đả dữ dội đã xảy ra giữa họ hàng cô dâu và chú rể tại một sảnh cưới ở Khu B Liên bang số 8, Azizabad, Karachi, Karachi. Ban đầu là một cuộc cãi vã bằng lời nói nhưng sau đó đã leo thang thành ẩu đả.

Đoạn clip về vụ việc đã được công bố, trong đó có cảnh một cuộc cãi vã giữa họ hàng cô dâu và chú rể leo thang thành ẩu đả, có cả cảnh ném ghế vào nhau.

Gia đình cô dâu, chú rể cầm ghế lao vào ẩu đả dữ dội trong đám cưới

Màn ẩu đả giữa gia đình cô dâu và chú rể được camera giám sát ghi lại.

Cảnh sát cho biết những người quá khích cũng đã xô xát với các nhân viên thực thi pháp luật. Trong cuộc ẩu đả, cảnh sát Hafiz Usman đã bị thương và sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Chính quyền cho biết 3 cá nhân đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ đụng độ. Một biên bản điều tra (FIR) đã được lập đối với các nghi phạm bị bắt giữ và 30 đến 40 người chưa rõ danh tính. Vụ án được lập hồ sơ theo các tội danh liên quan đến bạo loạn, phá hoại và tấn công cảnh sát.

Cảnh sát cho biết thêm rằng những người tham gia vụ ẩu đả được cho là đã say rượu vào thời điểm đó.

Trên toàn thế giới, đám cưới được coi là dịp vui vẻ khi bạn bè và gia đình tụ họp để ăn mừng, thường có âm nhạc, khiêu vũ và đồ ăn, nhưng đôi khi xung đột có thể làm hỏng sự kiện này.