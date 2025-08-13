Đang tổ chức đám cưới, mẹ chú rể có hành động "lạ" khiến quan khách đỏ mặt

Cách đây không lâu, một đám cưới ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bỗng "nổi như cồn" trên mạng xã hội bởi màn biểu diễn "có một không hai" của mẹ chú rể.

Theo đoạn video lan truyền, trong ngày cưới của con trai, người mẹ mặc sườn xám đỏ nổi bật bước lên sân khấu với dáng vẻ rạng rỡ.

Nhưng thay vì gửi lời chúc phúc hay cùng cô dâu chú rể khiêu vũ nhẹ nhàng, bà bất ngờ thực hiện màn "trồng chuối" – động tác nhào lộn đưa chân lên cao – ngay giữa sân khấu và tiếp tục di chuyển bằng tay dọc khắp sân khấu, khiến khách mời sững sờ.

Hành động của mẹ chú rể khiến quan khách "ngượng chín mặt" vì bà đang mặc váy. Một vị khách phải chạy lên giữ váy giúp bà để tránh tình huống nhạy cảm.

Trong khi đó, biểu cảm của cô dâu lộ rõ vẻ không hài lòng, còn chú rể đứng cạnh cũng chỉ biết im lặng. Nụ cười gượng gạo của cả hai dường như không thể che giấu sự ngượng ngùng trong khoảnh khắc vốn dĩ phải thiêng liêng và đầy cảm xúc.

Dù vậy, cũng có một số khách mời tỏ ra thích thú, vỗ tay cổ vũ và bật cười nghiêng ngả trước màn biểu diễn của bà. Được đà, mẹ chú rể mời thêm hai người bạn lên sân khấu, cùng đồng diễn, tạo nên khung cảnh khác biệt trong các đám cưới.

Cô dâu chú rể chỉ có thể cười gượng để tiếp tục hoàn thành nghi thức cưới trong tiếng reo hò và tiếng điện thoại quay phim của hàng chục khách mời. Nhân vật chính của ngày hôm ấy – lẽ ra phải là cặp đôi mới cưới – lại bị lu mờ hoàn toàn bởi sự xuất hiện "bùng nổ" của mẹ chú rể.

Đoạn video sau khi lan truyền lập tức gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người chỉ trích mẹ chú rể thiếu tế nhị, làm hỏng không khí trang trọng của hôn lễ. "Đây là đám cưới hay show diễn riêng của mẹ chồng vậy. Nếu tôi là khách, chắc chắn đã bỏ về giữa chừng", một người bình luận.

Một người khác nêu quan điểm: "Trong lễ cưới, một chút vui vẻ, bất ngờ là tốt. Nhưng nếu vượt quá giới hạn, "chiếm spotlight" của cô dâu chú rể và gây cảm giác lố bịch thì đó không còn là sự hài hước, mà là sự phản cảm".

Có ý kiến phân tích, hành động của mẹ chú rể có thể xuất phát từ tâm, chỉ là muốn mang lại niềm vui khác biệt trong ngày trọng đại của con chứ không có ý gì.