Xe buýt phanh gấp, người phụ nữ tử vong khi rơi xuống đường

Một phụ nữ 74 tuổi đã tử vong sau khi ngã khỏi xe buýt đang chạy ở Thrissur, Kerala, Ấn Độ, hôm 11/8. Vụ việc được camera giám sát ghi lại và đoạn clip sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trong clip, một người phụ nữ lớn tuổi đang bước lên chiếc xe buýt. Thấy có ghế trống, người này tiến đến ngồi. Tuy nhiên, khi xe đang chạy, tài xế đã phanh gấp để giảm tốc độ.

Người phụ nữ ngã khỏi xe buýt sau cú phanh gấp.

Người phụ nữ sau đó đã mất thăng bằng và ngã ra khỏi xe buýt khi cửa xe đang mở. Nhân viên soát vé và những hành khách khác ngồi ở hàng ghế đầu đã cố gắng giữ chặt người phụ nữ nhưng bất thành.

Sau khi sự việc xảy ra, tài xế đã dừng xe lại. Người phụ xe lập tức bước xuống để xem xét tình hình của nạn nhân. Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, người phụ nữ vẫn không qua khỏi.

Một vụ việc tương tự đã xảy ra vào tháng 7 năm ngoái tại Namakkal, Tamil Nadu, khi một người phụ nữ đứng gần cửa xe buýt bị hất văng ra ngoài khi xe rẽ gấp. Một đoạn clip ghi lại vụ việc cũng đã xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội X.

Theo báo cáo, Saradha đã đến Salem để mua quần áo và đang trên đường về nhà bằng xe buýt.