Tài xế liều mình nhảy khỏi xe mất phanh trước khi nó lao xuống núi

Một đoạn video ghi lại từ camera hành trình ở tỉnh Bataan, Philippines vào ngày 8/8 (giờ địa phương) đã gây chấn động mạng xã hội khi cho thấy khoảnh khắc một tài xế xe trộn bê tông liều lĩnh nhảy ra khỏi buồng lái sau khi phát hiện hệ thống phanh bị hỏng.

Trong đoạn video, chiếc xe trộn bê tông đang di chuyển trên con đường núi thì bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng về phía một quán ăn ven đường. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, tài xế đã mở cửa và nhảy ra ngoài chỉ vài giây trước khi chiếc xe tiếp tục lao xuống dốc.

Tài xế liều mình nhảy khỏi xe mất phanh.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, tình huống xảy ra rất nhanh khiến ai cũng hoảng loạn. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ sau cú nhảy thoát thân.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước quyết định dũng cảm nhưng đầy rủi ro của tài xế.

Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời cảnh báo các tài xế kiểm tra kỹ phương tiện trước khi lưu thông, đặc biệt trên những cung đường núi nguy hiểm.