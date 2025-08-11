Xe bus chở khách du lịch Việt Nam gặp nạn tại Malaysia, tất cả hành khách an toàn

Cảnh sát trưởng bang Pahang - ông Datuk Seri Yahaya Othman - cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 10/8. Xe bus được cho là đã mất lái, đâm vào đuôi xe Perodua Myvi và một xe Toyota Innova, khiến cả 3 phương tiện trượt khỏi làn đường. Theo thông tin ban đầu, may mắn không có du khách nào bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn xe bus chở khách du lịch Việt Nam tại Pahang, Malaysia (Ảnh: TTXVN)

Theo người phát ngôn Sở Cứu hỏa và Cứu hộ bang Pahang, chiếc xe bus đang đi từ Cao nguyên Genting đến Động Batu, Gombak, bang Selangor, thì xảy ra tai nạn. Tài xế xe bus là người địa phương, trên xe chở 20 khách du lịch Việt Nam và 1 hướng dẫn viên du lịch.

"Tài xế xe bus bị thương nhẹ, trong khi tất cả hành khách đều bình an vô sự" - ông Datuk Seri Yahaya Othman thông tin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động và kịp thời theo dõi, cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo hộ công dân.



