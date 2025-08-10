Hơn 100 người bất ngờ nhiễm bệnh lạ sau khi đi tắm biển

Một cuộc điều tra liên ngành đã được tiến hành sau khi bọt biển màu vàng xuất hiện dày đặc tại các bãi biển ở Nam Úc, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt và khiến hơn 100 người tắm biển, lướt sóng gặp vấn đề về sức khỏe.

Những đám bọt biển kéo dài hàng mét cùng xác của nhiều loài sinh vật biển như cá và cá ngựa đã trôi dạt vào bãi biển Waitpinga và Parsons, nằm trong Công viên Bảo tồn Newland Head ở Victor Harbor.

Nhiều người lướt sóng và khách tắm biển gặp phải các triệu chứng khó chịu như cảm lạnh, kích ứng mắt, mờ mắt, ho và khó thở. Hiện tượng này khiến chính quyền phải vào cuộc nhằm xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.

Anthony Rowland, một người lướt sóng có mặt tại bãi biển vào ngày xảy ra hiện tượng, cho biết anh và hơn 100 người khác đã bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với nước biển hoặc thậm chí chỉ đơn giản là đứng tại bãi đỗ xe.

"Tất cả chúng tôi đều có cảm giác đau họng, ho khan và mắt bị kích ứng. Một số người còn bị mờ mắt. Các triệu chứng kéo dài khoảng 24 giờ", Rowland chia sẻ trên mạng xã hội.

"Bãi biển bao phủ bởi một lớp bọt màu vàng dày, nặng, với một lượng lớn chất nhầy màu xanh lá cây, nhầy nhụa", Rowland miêu tả thêm.

Rowland đã đăng trực tuyến những bức ảnh về các sinh vật biển chết dạt vào bãi biển, bao gồm cả loài rồng biển, họ hàng gần của cá ngựa. Anh cho biết có "bằng chứng rõ ràng cho thấy có thứ gì đó kỳ lạ trong nước".

Những bức ảnh cho thấy bọt nước sủi lên trên đá và tạo thành những đường màu ngoằn ngoèo trên cát.

Rowland cho biết: "Một số bọt có hiệu ứng cầu vồng trong các bong bóng". Sau khi đi xuống nước, anh bị phản ứng hô hấp.

"Tôi thực sự khó chịu. Giống như khi bạn hít phải một sản phẩm tẩy rửa mạnh, nếu bạn đang lau bồn rửa nhà bếp hay thứ gì đó" - anh nói.

Trước tình hình này, Bộ Môi trường và Nước đã ra lệnh đóng cửa tạm thời bãi biển Waitpinga và Parsons để đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng lúc đó, Bộ Công nghiệp và Khu vực chính (PIRSA), Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Bộ Y tế Nam Úc đã phối hợp mở cuộc điều tra toàn diện.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ việc, trong đó có những hình ảnh cho thấy sự xuất hiện của vệt ố đỏ trên cát. Các chuyên gia sẽ tiến hành lấy mẫu nước để phân tích nhằm xác định nguyên nhân của hiện tượng này.

Theo nhận định ban đầu, hiện tượng này có thể xuất phát từ sự nở hoa của tảo cực nhỏ – một loại tảo độc hại có thể phát triển mạnh khi gặp điều kiện thuận lợi như sự thay đổi nhiệt độ, ánh sáng hoặc lượng mưa.

Người phát ngôn của EPA cho biết: "Nhiệt độ cao, nước biển tĩnh lặng và đợt nắng nóng kéo dài có thể là những yếu tố góp phần gây ra tình trạng này. Hiện tại, nhiệt độ nước biển đang cao hơn trung bình khoảng 2,5 độ C, kèm theo gió nhẹ và sóng nhỏ, tạo điều kiện lý tưởng cho tảo phát triển mạnh".

David Cunliffe, cố vấn chất lượng nước thuộc SA Health, cũng đưa ra cảnh báo rằng việc tiếp xúc với tảo có thể gây ra các phản ứng dị ứng, bao gồm kích ứng đường hô hấp, mắt, hoặc phát ban trên da. Nếu vô tình nuốt phải nước bị nhiễm tảo, người ta có thể gặp phải các triệu chứng đau dạ dày hoặc dấu hiệu giống cúm.

"Những triệu chứng này sẽ giảm dần khi ngừng tiếp xúc hoặc sau khi rửa bằng nước sạch", ông Cunliffe cho biết. "Mọi người nên tránh xa những khu vực nước biển hoặc nước ngọt có dấu hiệu đổi màu. Nếu vô tình tiếp xúc, họ cần rửa sạch ngay bằng nước sạch".

Bên cạnh đó, PIRSA cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt của các loài cá và cá ngựa, nhằm loại trừ khả năng dịch bệnh hoặc các vấn đề môi trường nghiêm trọng hơn.

Một phát ngôn viên của PIRSA nhận định: "Hiện tượng cá chết có thể do nhiều nguyên nhân, từ điều kiện môi trường như nhiệt độ, lượng mưa, độ mặn hoặc mức oxy trong nước, đến các yếu tố khác như bệnh tật hay ô nhiễm. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác".