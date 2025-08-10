Người đàn ông 60 tuổi rơi vào trạng thái hoang tưởng vì nghe theo lời khuyên dinh dưỡng từ ChatGPT

Người đàn ông gặp họa vì nghe theo ChatGPT

Theo bài đăng được công bố trên Tạp chí của Học viện Bác sĩ Hoa Kỳ ngày 5 tháng 8, câu chuyện bắt đầu khi một người đàn ông (giấu tên) 60 tuổi tìm đến ChatGPT để được tư vấn về chế độ ăn kiêng. Ông vốn có kiến thức về dinh dưỡng từ thời đại học và muốn loại bỏ muối ăn khỏi khẩu phần vì đọc được những tác hại của nó với sức khỏe. Tuy nhiên, ông chỉ tìm thấy thông tin về việc giảm lượng muối chứ không phải loại bỏ hoàn toàn.

Sau khi tham khảo ý kiến từ ChatGPT, người đàn ông này đã quyết định tự thực hiện một "thí nghiệm" cá nhân bằng cách loại bỏ hoàn toàn muối ăn. Ông đã thay thế muối ăn bằng natri bromua (NaBr) mua trên mạng vì đọc được trên ChatGPT rằng clorua có thể được thay thế bằng bromua.

Một người đàn ông 60 tuổi ở Hoa Kỳ đã tìm đến ChatGPT để được tư vấn về chế độ ăn kiêng. (Ảnh: HuffPost)

Natri bromua là một hợp chất hóa học vô cơ, dạng tinh thể rắn màu trắng, có vị mặn và hơi đắng. Nó là một muối của natri và brom, có công thức hóa học là NaBr. Ông cũng áp dụng nhiều biện pháp hạn chế ăn uống khác, thậm chí còn tự chưng cất nước tại nhà. Thí nghiệm này kéo dài trong 3 tháng.

Hậu quả của việc ăn kiêng theo ChatGPT đã khiến người đàn ông này phải nhập viện trong tình trạng hoang tưởng dù không có tiền sử bệnh tâm thần. Ông lo sợ bị hàng xóm đầu độc, luôn cảm thấy khát nước nhưng lại sợ hãi nguồn nước được cung cấp. Trong 24 giờ đầu nhập viện, các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác tăng dần. Ông thậm chí còn tìm cách bỏ trốn, buộc các bác sĩ phải áp dụng biện pháp giữ ông lại để điều trị.

Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng nhiễm độc bromua (bromism), một tình trạng rối loạn tâm thần hiếm gặp ngày nay nhưng phổ biến vào đầu thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, bromua được tìm thấy trong một số loại thuốc không kê đơn và chiếm đến 8% các trường hợp nhập viện tâm thần liên quan đến bromism. Sau nhiều tuần điều trị, người đàn ông đã được xuất viện.

Trường hợp của người đàn ông 60 tuổi cho thấy những cạm bẫy tiềm ẩn khi sử dụng AI để tìm kiếm lời khuyên y tế. Tiến sĩ Margaret Lozovatsky (bác sĩ nhi khoa) đã từng cảnh báo về việc AI thường bỏ sót các ngữ cảnh quan trọng. Bà chia sẻ với Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ rằng: "Ngay cả khi nguồn thông tin là phù hợp, khi những công cụ này cố gắng tổng hợp mọi thứ thành một bản tóm tắt, nó thường bỏ sót các manh mối ngữ cảnh, nghĩa là nó có thể quên mất từ 'không' và đưa ra lời khuyên ngược lại."

Việc người đàn ông 60 tuổi ở Hoa Kỳ thay thế muối ăn bằng natri bromua, một chất được dùng trong các mục đích khác như làm sạch, chính là một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu chính xác và nguy hiểm của thông tin y tế từ AI. Lượng natri cần thiết cho cơ thể tuy có thể gây ra huyết áp cao nếu dư thừa nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.