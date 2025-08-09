Bí mật chấn động về 'bộ não' mới của ChatGPT-5 khiến giới khoa học kinh ngạc!

Theo các nhà nghiên cứu cốt lõi của OpenAI bao gồm Sam Altman, Greg Brockman, Sebastien Bubeck và Mark Chen, ChatGPT-5 không chỉ là một phiên bản nâng cấp, mà là một cuộc cách mạng. Sam Altman đã mở đầu buổi phát trực tiếp bằng cách gọi ChatGPT-5 là "siêu năng lực theo yêu cầu", nhấn mạnh rằng mô hình mới mang lại cảm giác như đang "nói chuyện với một chuyên gia thực thụ" có thể hỗ trợ các kỹ năng cấp độ tiến sĩ trên nhiều lĩnh vực.

ChatGPT-5 hiện có khả năng viết toàn bộ chương trình máy tính từ đầu, đưa khả năng tạo phần mềm theo yêu cầu trở thành một trong những khả năng mạnh mẽ nhất của nó.

Hệ thống thống nhất: Trí tuệ nhiều lớp, tư duy sâu hơn

ChatGPT-5 giới thiệu một hệ thống nhiều lớp đầy thông minh. Nó bao gồm một mô hình cơ sở phản hồi nhanh, một công cụ suy luận sâu ("tư duy ChatGPT-5 ") và một bộ định tuyến thời gian thực quyết định sử dụng phiên bản nào dựa trên mức độ phức tạp của yêu cầu người dùng.

Nếu người dùng nói: "Hãy suy nghĩ kỹ về điều này", hệ thống sẽ chuyển hướng lời nhắc đến mô hình suy luận để xử lý vấn đề một cách chuyên sâu hơn. Ngay cả khi đạt đến giới hạn sử dụng, một phiên bản nhẹ hơn sẽ tiếp quản, đảm bảo tính liên tục của cuộc trò chuyện. OpenAI cho biết họ có kế hoạch hợp nhất các lớp này thành một mô hình duy nhất liền mạch trong các phiên bản tương lai.

Vượt qua tiêu chuẩn: Giá trị thực tiễn là trên hết

Mặc dù ChatGPT-5 có hiệu suất tốt trong các bài kiểm tra chuẩn, nhưng điều thực sự làm cho nó nổi bật là giá trị ứng dụng thực tế của nó. OpenAI cho biết mô hình đã đạt được tiến bộ đáng kể trong ba kịch bản ứng dụng cốt lõi của ChatGPT:

Viết: Cung cấp những câu trả lời mạch lạc, linh hoạt và hướng tới mục tiêu hơn.

Cung cấp những câu trả lời mạch lạc, linh hoạt và hướng tới mục tiêu hơn. Lập trình: Đạt được cải thiện đáng kể trong thiết kế giao diện, bố cục phản hồi và gỡ lỗi quy mô lớn.

Đạt được cải thiện đáng kể trong thiết kế giao diện, bố cục phản hồi và gỡ lỗi quy mô lớn. Sức khỏe: Cải thiện phản hồi cho các câu hỏi liên quan đến sức khỏe, y tế và triệu chứng (có tuyên bố từ chối trách nhiệm phù hợp).

OpenAI gọi ChatGPT-5 là mô hình lập trình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, đạt được những cải tiến đáng kể trong việc tạo front-end, nhận thức thẩm mỹ và gỡ lỗi quy mô lớn. Mô hình này hiện có thể tạo ra các trang web, ứng dụng và trò chơi đáp ứng chỉ từ một lời nhắc, biến các khái niệm trừu tượng thành sản phẩm hoạt động với tính thẩm mỹ thiết kế tuyệt đẹp.

Theo OpenAI, những người thử nghiệm ban đầu đã khen ngợi những cải tiến của ChatGPT-5 trong việc hiểu bố cục trực quan, đặc biệt là trong các lựa chọn về khoảng cách, kiểu chữ và khoảng trắng.

Bên cạnh tính linh hoạt sáng tạo, mô hình này còn hoạt động tốt hơn trong việc gỡ lỗi các cơ sở mã phức tạp, khiến nó trở thành đối tác đáng tin cậy hơn cho các nhà phát triển khi làm việc với các cơ sở mã lớn.

Cải thiện độ chính xác thực tế và khả năng nhận biết giới hạn

Một trong những thách thức lớn nhất trong phát triển AI là khả năng xử lý trung thực các tác vụ bất khả thi, không rõ ràng hoặc thiếu ngữ cảnh quan trọng. ChatGPT-5 đã tạo nên bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực này.

OpenAI cho biết ChatGPT-5 chính xác hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm trong việc trả lời các câu hỏi thực tế. Khi tìm kiếm trên web, ChatGPT-5 được phát hiện có khả năng "gây ảo giác" (bịa đặt thông tin) thấp hơn khoảng 45% so với GPT-4o. Khi sử dụng chế độ suy luận sâu " ChatGPT-5 Thinking Mode", tỷ lệ lỗi thực tế đã giảm khoảng 80% so với mô hình OpenAI o3.

Điều ấn tượng hơn nữa, sau khi xóa tất cả hình ảnh khỏi điểm chuẩn đa phương thức CharXiv, mô hình OpenAI o3 vẫn đưa ra câu trả lời chắc chắn (nhưng sai) trong 86,7% trường hợp. Ngược lại, ChatGPT-5 chỉ làm như vậy 9% thời gian, cho thấy nó nhận thức rõ hơn về những hạn chế của mình và ít có khả năng giả vờ biết câu trả lời.

Bảo mật thông minh hơn và tính cách cá nhân hóa

ChatGPT-5 cũng mang đến một khuôn khổ bảo mật tiên tiến hơn. Các mô hình trước đây chủ yếu dựa vào việc đào tạo từ chối. Nhưng ChatGPT-5 hiện hiệu quả hơn trong việc xử lý các yêu cầu mơ hồ hoặc có mục đích kép. Điều này có nghĩa là nó có thể cung cấp các phản hồi an toàn cấp cao trong các lĩnh vực như virus học hoặc hóa học mà không cần cung cấp hướng dẫn chi tiết có thể bị lạm dụng.

OpenAI cũng đã ra mắt bản xem trước nghiên cứu về bốn tính cách ChatGPT mới – Cynic, Robot, Listener và Nerd. Các chế độ này cho phép người dùng tùy chỉnh giọng điệu và phong cách tương tác của chatbot mà không cần phải viết lời nhắc chi tiết. Tính năng này có được nhờ khả năng hướng dẫn và làm theo hướng dẫn được cải thiện của ChatGPT-5 , và OpenAI cho biết cả bốn tính cách đều đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ của họ về việc giảm sự lấy lòng và tăng tính nhất quán.

Ai có thể sử dụng ChatGPT-5 ?

ChatGPT-5 hiện là mô hình mặc định cho tất cả người dùng đã đăng nhập vào ChatGPT, thay thế GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, OpenAI o3 và o4-mini. Mặc dù ChatGPT-5 khả dụng cho tất cả người dùng, nhưng quyền truy cập sẽ dựa trên mức sử dụng.

Người dùng miễn phí có thể sử dụng ChatGPT-5 trong một số giới hạn nhất định, trong khi người dùng ChatGPT Plus được sử dụng nhiều hơn. Người dùng Professional (Pro) sẽ mở khóa ChatGPT-5 Pro, bao gồm khả năng suy luận sâu cho các vấn đề phức tạp hoặc kỹ thuật hơn.

Để sử dụng, chỉ cần mở ChatGPT và đặt câu hỏi. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, ChatGPT-5 sẽ quyết định phản hồi ngay lập tức hay áp dụng lý luận chuyên sâu. Người dùng trả phí cũng có thể chọn thủ công "Chế độ suy nghĩ ChatGPT-5 " từ trình chọn mô hình hoặc kích hoạt chế độ này bằng cụm từ như "Hãy suy nghĩ kỹ về điều này".

Với ChatGPT-5 , OpenAI đã có một bước tiến lớn trong việc nâng cao sức mạnh, độ chính xác và khả năng tùy chỉnh của AI, đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các ứng dụng AI hàng ngày.