Cố cứu nhau, cặp đôi du khách Việt tử vong ở Hy Lạp

Nhà chức trách địa phương xác nhận cặp du khách một nam một nữ được phát hiện bất tỉnh trên biển tại bãi Sarakiniko. Họ nhanh chóng được đưa vào trung tâm y tế gần đó nhưng không qua khỏi hôm 8-8.

Nhân chứng cho biết hai nạn nhân là khách trên một du thuyền. Người phụ nữ rơi xuống biển trong lúc gió mạnh, người đàn ông cố lao xuống cứu nhưng cả hai đều bị cuốn đi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gió giật mạnh gây cháy rừng và làm gián đoạn dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp, ảnh hưởng hàng ngàn du khách.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch nổi tiếng Milos của Hy Lạp. Ảnh: Greeka

Theo truyền thông Hy Lạp, thi thể của cặp đôi mang quốc tịch Việt Nam được một chiếc thuyền tư nhân đưa vào bờ trước khi được chuyển tới trung tâm y tế.

Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp đã cảnh báo về gió mạnh lên tới 87 km/h, đặc biệt ở khu vực Nam biển Aegea và biển Crete. Do điều kiện thời tiết không tốt, hầu hết các chuyến phà từ Athens tới các đảo nghỉ mát nổi tiếng phải tạm dừng, theo báo Mirror (Anh).

Các chuyến phà từ các cảng chính của Athens gồm Piraeus, Lavrio và Rafina tới các đảo ở biển Aegean đã bị hủy cho tới ít nhất là cuối ngày 9-8. Nhà chức trách đã khuyến cáo du khách cùng các công ty vận tải biển cập nhật tình hình.

Dự báo thời tiết cho biết gió mạnh sẽ giảm vào tối cùng ngày, song giới chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng do gió lớn vẫn tiềm ẩn.



