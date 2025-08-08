Hãy dừng lại ngay lập tức nếu bạn đang sử dụng ChatGPT cho 10 mục đích này

ChatGPT có thể hỗ trợ bạn trong nhiều công việc hàng ngày: từ lên kế hoạch ăn uống đến viết lách hay lập trình. Tuy nhiên, không phải lúc nào chatbot cũng nên có toàn quyền can thiệp vào cuộc sống của bạn. Trên thực tế, sử dụng ChatGPT cho một số mục đích nhất định có thể tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Sử dụng AI có thể tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng (Nguồn: lixu/Getty Images)

Dưới đây là 10 trường hợp mà bạn nên tránh dùng AI như ChatGPT, và lý do tại sao:

1. Tự chẩn đoán sức khỏe

Dù ChatGPT có thể hỗ trợ tra cứu thuật ngữ y tế hoặc tìm hiểu thông tin về triệu chứng, công cụ này hoàn toàn không thể thay thế bác sĩ. Các “chẩn đoán” từ AI có thể gây hoang mang, thậm chí khiến người dùng lo sợ không cần thiết, chẳng hạn như trong những trường hợp triệu chứng thông thường bị suy diễn thành bệnh nặng (Bạn bị đau thắt lưng lâu ngày ư? Có thể bạn đã bị ung thư!). AI không thể khám bệnh, không thể thực hiện xét nghiệm, và chắc chắn không có chứng chỉ hành nghề y để chịu trách nhiệm nếu đưa ra chẩn đoán sai.

2. Tham vấn sức khỏe tâm lý

ChatGPT có thể gợi ý các kỹ thuật thư giãn, nhưng nó không đủ khả năng đảm nhận vai trò của một nhà tham vấn tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Thậm chí so với một nhà tham vấn tâm lý, ChatGPT chỉ là một bản sao rất mờ nhạt và cực kỳ rủi ro. AI không có kinh nghiệm sống, không thể hiểu được cảm xúc, đọc ngôn ngữ cơ thể hay đồng cảm với bạn. Nó chỉ có thể mô phỏng dựa theo những dữ liệu sẵn có. Tệ hơn, những định kiến trong dữ liệu có thể khiến nó đưa ra những lời khuyên nguy hiểm tới sức khỏe của bạn. Với các vấn đề tâm lý nghiêm trọng, hãy tìm đến các chuyên gia có chứng chỉ, những người thực sự được đào tạo để giúp đỡ bạn chứ không phải chatbot.

3. Ra quyết định trong tình huống khẩn cấp

Trong các tình huống như rò rỉ khí gas, báo động cháy, hay tai nạn nghiêm trọng, mỗi giây đều quan trọng. ChatGPT không thể phát hiện nguy hiểm trong thời gian thực hay gọi cấp cứu giúp bạn. Nó chỉ có thể lý giải những thông tin bạn cung cấp cho nó, và trong trường hợp khẩn cấp, những thông tin đó có thể quá ít và quá muộn. Hãy sơ tán hoặc gọi cấp cứu trước, và chỉ coi ChatGPT như một công cụ giải thích sự cố chứ không phải ứng phó với sự cố.

4. Lập kế hoạch tài chính và kê khai thuế

Dù AI có thể giải thích khái niệm tài chính cơ bản, nhưng nó không hiểu tình hình cụ thể của bạn: thu nhập, tình trạng thuế, các khoản khấu trừ, các khoản tiết kiệm, hay các quy định ở địa phương. Bên cạnh đó, dữ liệu của ChatGPT có thể đã lỗi thời dẫn đến đưa ra những lời khuyên sai lệch. Những kế toán viên, kiểm toán viên hoặc các nhân viên tư vấn tài chính có thể phát hiện ra những khoản khấu trừ ẩn trị giá vài chục triệu hoặc một lỗi có thể khiến bạn mất vài trăm triệu, đều là những sai sót mà ChatGPT sẽ không phát hiện ra. Bên cạnh đó, bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm thu nhập, các khoản nợ, hay số thẻ ngân hàng mà bạn chia sẻ với chatbot AI có thể sẽ trở thành dữ liệu của nó. Vì vậy, khi làm việc với tiền thật, hãy liên lạc với các chuyên gia thật sự.

Các thông tin cá nhân không nên được chia sẻ với ChatGPT (Nguồn: Leeloo The First)

5. Xử lý thông tin mật

Tuyệt đối không nhập vào ChatGPT các thông tin như mã số thuế, hợp đồng bảo mật, hồ sơ bệnh án hay giấy tờ tùy thân. Một khi những thông tin nhạy cảm được chia sẻ, bạn sẽ không thể đảm bảo được những thông tin đó sẽ được lưu trữ ở đâu và ai có thể xem được chúng. Lúc này những thông tin được bảo mật đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và được gửi đến một bên thứ ba, dẫn đến vi phạm thỏa thuận bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, những dữ liệu này có thể bị lưu trữ, chia sẻ, sử dụng để đào tạo AI hoặc bị rò rỉ. Nếu bạn không chia sẻ những thông tin mật lên mạng thì cũng hãy đừng chia sẻ nó với ChatGPT.

6. Làm điều vi phạm pháp luật

Cái này chắc không phải giải thích nữa đâu nhỉ.

7. Gian lận trong học tập

Việc sử dụng ChatGPT để viết bài có thể dễ dàng bị phát hiện. Các trường học đang ngày càng đầu tư mạnh vào công nghệ phát hiện AI, và các phần mềm chống gian lận như Turnitin ngày càng tinh vi hơn trong việc nhận diện văn bản do AI tạo ra (cảm ơn nhé, giờ tôi còn chẳng dám dùng dấu “—” nữa rồi). Ngoài nguy cơ bị đình chỉ, việc để AI làm thay mọi thứ cũng đồng nghĩa với việc bạn đánh mất cơ hội thật sự học hỏi và rèn luyện kỹ năng của chính mình.

Các phần mềm chống gian lận ngày càng tinh vi (Nguồn: Turnitin)

8. Cập nhật tin tức nóng hổi

Dù ChatGPT có khả năng tìm thông tin trong thời gian thực (nếu tích hợp tìm kiếm), nó không thể cập nhật liên tục như các trang tin tức và các bản tin. Trong các tình huống đòi hỏi các số liệu trong thời gian thực như giá cổ phiếu, tỷ số thể thao hay thiên tai hãy dùng các nguồn tin chính thức thay vì đợi AI.

9. Cá cược và cờ bạc

Tôi đã từng gặp may khi sử dụng ChatGPT để đặt cược và thắng giải trong giải vô địch bóng rổ nam NCAA. Nhưng nói thật, tôi sẽ không bao giờ khuyến khích ai dùng AI để cá cược. Kể cả trong vụ cá cược của tôi thì ChatGPT cũng đã cung cấp thông tin sai về cầu thủ cũng như lịch sử đấu. ChatGPT không thể đoán trước kết quả của bất kỳ trò chơi nào. Dựa vào AI để đánh cược là một canh bạc thua chắc.

Chưa kể, ở Việt Nam, phần lớn các trang cá cược đều không được cấp phép và việc tham gia cá cược qua các nền tảng này là hành vi vi phạm pháp luật.

10. Soạn thảo văn bản pháp lý quan trọng

ChatGPT rất hữu ích trong việc giải thích các khái niệm luật cơ bản như quỹ tín thác có thể hủy bỏ (bạn có thể đi hỏi ChatGPT ngay bây giờ nếu không biết nó là gì). Tuy nhiên, công cụ này hoàn toàn không thể thay thế một luật sư, đặc biệt khi mỗi vụ việc và văn bản pháp lý đều có bối cảnh, tình tiết và mục tiêu cụ thể. Những lỗi nhỏ như thiếu chữ ký hoặc sai định dạng có thể khiến di chúc, hợp đồng hay các tài liệu pháp lý bị vô hiệu. Nếu tài liệu của bạn cần được công nhận trước pháp luật, đừng dùng một công cụ không có tư cách pháp nhân.

Nguồn: CNET