Giải mã: Vì sao bạn không thể sử dụng Google Maps tại Hàn Quốc?

Hàn Quốc sắp đưa ra quyết định liệu có cho phép Google Maps hoạt động đúng chức năng hay không. Đây là một trong số ít quốc gia trên thế giới - bên cạnh Trung Quốc và Triều Tiên - nơi Google Maps không thể hoạt động hiệu quả.

Google Maps: Bước ngoặt cho du lịch và công nghệ Hàn Quốc?

Đối với khách du lịch đến Hàn Quốc, một trong những quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới, việc di chuyển trong các khu vực đô thị của đất nước này có thể gây ra sự thất vọng một cách đáng ngạc nhiên vì một lý do đơn giản: Google Maps không hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 8, điều đó có thể thay đổi, khi chính quyền Hàn Quốc chuẩn bị quyết định liệu có cuối cùng chấp thuận yêu cầu của Google về việc xuất dữ liệu bản đồ chi tiết của quốc gia này sang các máy chủ ở nước ngoài hay không. Động thái này sẽ mở ra chức năng cho phép ứng dụng cung cấp chỉ đường chi tiết và hiển thị cho người dùng các tuyến đường tốt nhất để di chuyển.

Đây là một cuộc tranh luận kéo dài gần hai thập kỷ, đã phát triển thành một bài kiểm tra rộng hơn về cách các nền dân chủ cân bằng chủ quyền kỹ thuật số với sự cởi mở kinh tế. Các nhóm ngành công nghiệp địa phương đang cảnh báo về sự thống trị thị trường từ các công ty nước ngoài, trong khi những người ủng hộ yêu cầu của Google lập luận rằng các hạn chế gây tổn hại đến du lịch và đổi mới.

Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia bên cạnh Trung Quốc và Triều Tiên mà Google Maps không hoạt động đúng chức năng. Trong khi Google thống trị các dịch vụ trực tuyến ở hầu hết các nơi trên thế giới, hệ thống kỹ thuật số của Hàn Quốc lại được kiểm soát bởi các công ty "cổng thông tin" địa phương là Naver và Kakao.

Các nền tảng này cung cấp các dịch vụ toàn diện bao gồm công cụ tìm kiếm, email, tin tức, nhắn tin, âm nhạc và bản đồ, tạo ra một hệ sinh thái khổng lồ từ lâu đã chống lại sự thống trị của công nghệ nước ngoài. Các công ty này cung cấp dữ liệu bản đồ công cộng chính xác nhưng lưu trữ nó trên các máy chủ trong nước theo quy định của pháp luật.

Google đã cấp phép dữ liệu tương tự từ một nhà cung cấp trong nước nhưng chỉ có thể sử dụng nó để hiển thị thông tin như địa danh và doanh nghiệp địa phương và quan trọng là không thể cung cấp chỉ đường cho người dùng.

Lo ngại về an ninh và sự phản đối của Hàn Quốc với Google Maps

Google cho biết họ cần phân phối và xử lý dữ liệu thông qua mạng máy chủ toàn cầu của mình để cung cấp khả năng điều hướng theo thời gian thực cho hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả những người đang nghiên cứu các điểm đến của Hàn Quốc từ nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc trong nhiều năm đã liên tục từ chối, với lý do rủi ro an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Google lập luận rằng dữ liệu bản đồ mà họ tìm kiếm đã trải qua quá trình xem xét bảo mật và đã xóa các vị trí nhạy cảm và dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các đối thủ cạnh tranh trong nước. Google cho biết họ sẽ làm mờ hình ảnh vệ tinh của bất kỳ cơ sở nhạy cảm nào nếu được chính quyền yêu cầu.

Sự phản đối đối với yêu cầu của Google rất gay gắt. Hiệp hội Thông tin Không gian, Khảo sát và Bản đồ Hàn Quốc (Kasm), đại diện cho 2.600 công ty địa phương, báo cáo 90% phản đối từ 239 công ty thành viên được khảo sát, vì lo ngại sự thống trị thị trường của công ty công nghệ Mỹ. Chủ tịch Kasm, ông Kim Seok-jong cho biết: "Chính phủ phải lắng nghe những lo ngại của ngành" và cảnh báo về khả năng "tàn phá ngành công nghiệp" . Những người chỉ trích cũng cảnh báo rằng việc chấp thuận yêu cầu này có thể tạo tiền lệ cho các công ty nước ngoài khác, đặc biệt là từ Trung Quốc. Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, Apple cũng đã xin các quyền tương tự.

Những người chỉ trích cho rằng việc chấp thuận yêu cầu của Google có thể tạo tiền lệ cho các công ty nước ngoài khác. Ảnh: Andrew Merry/Getty Images

Chính phủ đã đưa ra một giải pháp thay thế, nói rằng Google có thể truy cập dữ liệu bản đồ chi tiết nếu họ xây dựng các trung tâm dữ liệu địa phương, như các đối thủ cạnh tranh trong nước, mặc dù điều này vẫn sẽ không giải quyết được vấn đề xử lý dữ liệu trên các máy chủ của Google trên khắp thế giới. Năm 2022, lỗ hổng của phương pháp này đã được đưa ra ánh sáng khi một trong các trung tâm dữ liệu của Kakao bị cháy, khiến hàng triệu người không thể truy cập các dịch vụ nhắn tin, bản đồ và gọi xe của công ty.

Tác động đến du lịch và phản ứng của du khách

Dữ liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho thấy các khiếu nại đã tăng 71% vào năm ngoái, với Google Maps chiếm 30% tổng số khiếu nại liên quan đến ứng dụng, chủ yếu là do chức năng chỉ đường không hoạt động. Francesco (Ý) nói với tờ Guardian rằng anh "ngạc nhiên" khi thấy Google Maps không hoạt động tốt khi anh đến Seoul cho chuyến du lịch 1 tuần. Anh chia sẻ: "Thật khó chịu. Tôi tìm kiếm một nhà hàng được đánh giá trên Google, sau đó tôi phải chuyển sang Naver Maps (một ứng dụng địa phương) chỉ để tìm chỉ đường đi bộ." Loic, một du khách (Pháp) cho biết: "Tôi nghe nói đó là vấn đề bảo mật, nhưng tôi cảm thấy nó giống như việc bảo vệ các doanh nghiệp địa phương hơn."

Các hạn chế cũng đã vấp phải sự chỉ trích từ các công ty khởi nghiệp du lịch và những người ủng hộ công nghệ, những người lập luận rằng nếu không có quyền truy cập vào các công cụ bản đồ tiêu chuẩn quốc tế, họ sẽ phải vật lộn để xây dựng các dịch vụ cạnh tranh toàn cầu, kìm hãm sự tăng trưởng. Các đánh giá trước đây của chính phủ vào năm 2007 và 2016 đều dẫn đến việc bị từ chối.

Nguồn: The Guardian