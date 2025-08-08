Thấy bụng con to bất thường đến nhường này mà gia đình vẫn nghĩ do "ăn khoẻ", đến khi thăm khám bác sĩ mới phát hiện sự thật khủng khiếp

Một phụ nữ 31 tuổi ở Thái Lan đã sống chung với một khối u nang buồng trứng khổng lồ trong nhiều năm mà không hề hay biết. Ban đầu, cô và gia đình cho rằng vòng bụng ngày càng to là do ăn uống quá mức cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy khó thở.

Người phụ nữ tên Ratchanaporn đã được mẹ đưa đến Bệnh viện Satun, miền Nam Thái Lan, sau khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối u nang khổng lồ rộng tới 30cm đang chèn ép các cơ quan nội tạng. “Mắt con bé bắt đầu lồi, bụng bị cứng và trông như đang mang thai đôi,” mẹ cô kể lại. “Bụng con bé đã sưng to từ lâu, nhưng chúng tôi cứ nghĩ là do nó ăn quá nhiều. Chúng tôi không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.”

Do kích thước khối u lớn và vị trí phức tạp, ca phẫu thuật kéo dài tới sáu giờ. Khối u nặng 17lb (khoảng 7,7kg) đã được cắt bỏ thành công vào ngày 31/7. Các bác sĩ cũng lấy các mẫu mô để làm xét nghiệm thêm.

Khối u nặng tới 7,7kg (Nguồn: Facebook)

Trước khi phẫu thuật, Ratchanaporn nặng tới 86kg. Sau khi loại bỏ khối u, cân nặng của cô giảm xuống chỉ còn 75kg. “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất nhiều,” cô chia sẻ sau ca mổ.

Dù kích thước khối u của Ratchanaporn là rất lớn, nó vẫn chưa phải trường hợp kỷ lục. Năm 2017, các bác sĩ ở Mexico từng loại bỏ một khối u nang nặng tới 33kg từ cơ thể một phụ nữ 24 tuổi.

Khối u to nhất nặng tới 33kg (Nguồn: Caters News Agency)

Nguồn: Daily Mail