Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán

4 người đã thiệt mạng, 3 người hiện vẫn còn mất tích, ít nhất 77 người bị thương và hơn 5.900 người đã phải sơ tán ở miền nam Đài Loan (Trung Quốc) sau khi khu vực này ghi nhận lượng mưa vượt quá tổng lượng mưa trung bình cả năm chỉ trong tuần qua, gây ra sạt lở đất và lũ lụt trên diện rộng.

Từ cuối tháng 7, một vùng áp thấp kết hợp với gió tây nam mạnh đã tràn vào phía nam Đài Loan, vốn là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất khu vực, gây ra lũ lụt và lở đất. Theo Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, trong vòng 7 ngày qua, lượng mưa đo được tại các vùng núi phía nam đã vượt ngưỡng 2.600 mm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình hàng năm khoảng 2.100 mm ở khu vực cận nhiệt đới này.

Mưa bão gây ra sạt lở đất khiến nhà ở cũng bị đổ sập (Nguồn: TaiwanPlus)

Trong ngày 4/8, lãnh đạo Đài Loan đã có chuyến thị sát đến thành phố Đài Nam - một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão Danas và những trận mưa kéo dài gần suốt một tháng qua. Phát biểu tại đây, ông cho biết nội các đang gấp rút xây dựng một ngân sách đặc biệt để hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

"Chúng tôi hiếm khi chứng kiến một cơn bão dữ dội như thế này. Đã tròn một tháng kể từ khi bão Danas đổ bộ, và thời tiết hầu như đã mưa liên tục kể từ đó," vị lãnh đạo này nhấn mạnh tính nghiêm trọng chưa từng có của đợt thiên tai.

Đài Loan cho biết hơn 2.000 người, chủ yếu sống ở các vùng núi thuộc huyện Cao Hùng và Bình Đông, vẫn đang phải sống tạm bợ trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực khơi thông các tuyến đường bị chia cắt bởi lở đất, lũ lụt và đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến cho các khu vực bị cô lập.

Lở đất khiến một số khu vực bị cô lập (Nguồn: TaiwanPlus)

Mưa lớn khiến cho nhiều con đường bị sạt lở nghiêm trọng (Nguồn: Handout/Kaohsiung Fire Department/AFP

"Đây có thể là đợt sơ tán quy mô lớn nhất trong vòng một thập kỷ qua," thị trưởng Cao Hùng Trần Kỳ Mại cho biết trong cuộc họp báo ngày Chủ nhật. Ông cũng cảnh báo người dân không được mạo hiểm lên núi trong lúc này: "Xin đừng lên núi. Trên đó thực sự, thực sự rất nguy hiểm."

Mặc dù mưa được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 4/8, cơ quan khí tượng Đài Loan cảnh báo các khu vực miền núi phía nam vẫn đang đối mặt với nguy cơ cao về lở đất và lũ quét.

Nguy cơ lở đất và lũ quét vẫn hiện hữu ở phía nam hòn đảo (Nguồn: TaiwanPlus)

Cơn bão Danas, mang theo sức gió kỷ lục, đã quét qua miền nam Đài Loan vào tháng 7, tiến thẳng vào bờ biển phía tây đông dân của khu vực này - một điều hiếm khi xảy ra. Cơn bão đã khiến hơn 3.000 cột điện bị quật đổ, gây ra thiệt hại nặng nề nhất cho hệ thống điện trong hàng chục năm trở lại đây.

Nguồn: Reuters