Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Chuyện xảy ra với gia đình ở huyện Tân Tài, thành phố Trú Mã Điếm (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) khiến cư dân mạng than thở: "Tình mẫu tử sâu thẳm như biển cả, nhưng tấm lòng con trai lại rắn lạnh như sắt thép". Qian, con gái bà cụ, phải tìm đến show "Sự giúp đỡ của Tiểu Lệ" với hy vọng khơi dậy lòng hiếu thảo của anh trai mình đối với mẹ.

Theo Modern Express, Qian giải thích rằng chị là con út trong gia đình 5 con, trên có hai anh trai và hai chị gái. Cha bị đột quỵ khi Qian còn nhỏ, người mẹ một mình gánh vác gia đình và chăm sóc chồng bệnh liệt giường suốt 8 năm cho đến lúc trở thành quả phụ.

Sau khi mất chồng, mẹ của Qian sống độc thân suốt nhiều năm. Ba năm trước, bà quen một chồng hiện tại qua một người bạn. Họ phát sinh tình cảm và đã đăng ký kết hôn. Cả gia đình đều vui mừng, trừ anh trai cả của Qian vẫn không thể chấp nhận chuyện mẹ đi bước nữa ở tuổi U80.

Qian cho biết mẹ chị hạnh phúc và trở nên tươi vui hơn hẳn sau khi kết hôn lần nữa. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, bà cụ đột nhiên bị xuất huyết dạ dày, chồng bà bị xuất huyết não nên không thể chăm sóc. Các con thay phiên nhau phụng dưỡng , chăm nom mẹ, nhưng người con cả chưa bao giờ đến thăm, thậm chí không một lời hỏi han, quan tâm.

Tiểu Lệ, MC show "Sự giúp đỡ của Tiểu Lệ" đã đến thăm bà cụ và cho biết, bà rạng rỡ tự hào khi nhắc đến các con gái, khoe rằng “chúng rất yêu thương tôi", nhưng khi nhắc đến con trai thì bà thở dài: “Nó thậm chí còn không gọi điện” .

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Còn người con trai cả khăng khăng rằng "Tôi không cần phụng dưỡng người mẹ đã tái hôn" và từ chối nhận trách nhiệm chăm sóc. Tuyên bố của anh ta gây tranh cãi trong dư luận.

Người con trai cả nhấn mạnh rằng mẹ mình đã tái hôn, đang sống với người khác và đã có giấy chứng nhận kết hôn, do đó nghĩa vụ cấp dưỡng của anh đã "tạm thời chấm dứt".

"Tôi là doanh nhân, tôi phải giữ thể diện, và tôi không thể để mọi người cười nhạo việc mẹ tôi tái hôn" , trưởng nam giải thích và nói thêm rằng trước đây anh đã thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách gửi tiền, lắp đặt máy điều hòa, nhưng việc mẹ khăng khăng đòi xây nhà, chuyển nhà và tái hôn khiến anh khó chấp nhận.

Câu chuyện của gia đình này và khía cạnh pháp lý của nó trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Luật sư Tập Tuấn Kỳ chỉ ra rằng theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nghĩa vụ cấp dưỡng của con cái dựa trên quan hệ huyết thống và không chấm dứt khi tình trạng hôn nhân của cha mẹ thay đổi. Ngay cả khi cha mẹ tái hôn, con cái vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình.

Sau nhiều lần thuyết phục của Tiểu Lệ, cuối cùng người con trai cả cũng nhượng bộ và hứa: "Con sẽ chăm sóc mẹ. Con sẽ chăm sóc khi mẹ trở về nhà!".