Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai?

Tưởng chừng chỉ là một câu chuyện hoang đường, nhưng hiện tượng "This Man" (người đàn ông này) lại là một trong những bí ẩn tâm lý gây tò mò nhất thế kỷ 21. Hàng nghìn người trên khắp thế giới, từ New York đến Bắc Kinh, đều mơ thấy cùng một gương mặt, dù chưa từng gặp anh ta ngoài đời. Vậy người đàn ông này là ai, và tại sao anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ của nhiều người đến vậy?

Sự bắt đầu của hiện tượng lạ

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 1 năm 2006 tại một phòng khám tâm thần ở New York (Mỹ). Một nữ bệnh nhân kể với bác sĩ rằng cô thường xuyên mơ thấy một người đàn ông lạ mặt. Dù chưa từng gặp anh ta, cô vẫn có thể mô tả và vẽ lại chân dung một cách chi tiết. Ban đầu, vị bác sĩ không mấy bận tâm, cho rằng đó chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên.

Tranh phác hoạ gương mặt của "người đàn ông này"

Tuy nhiên, vài ngày sau, một bệnh nhân khác cũng nhận ra bức vẽ và khẳng định đó chính là người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình. Sốc trước sự trùng hợp này, vị bác sĩ quyết định chia sẻ bức vẽ với các đồng nghiệp. Không ngờ, ông nhận được phản hồi tương tự từ nhiều nơi khác nhau. Trong vài tháng, đã có 4 bệnh nhân xác nhận họ đã mơ thấy "This Man".

Từ năm 2006 đến 2009, câu chuyện về "This Man" lan truyền nhanh chóng. Hàng nghìn người từ khắp các thành phố lớn trên thế giới như Los Angeles, Berlin, Paris, Tokyo... đều tìm đến và chia sẻ rằng họ đã mơ thấy cùng một người đàn ông. Một trang web riêng mang tên thisman.org đã được thành lập để thu thập những câu chuyện và bức họa về anh ta, biến "This Man" trở thành một hiện tượng toàn cầu. Có tới hơn 2.000 người cho biết mình đã gặp người đàn ông này trong giấc mơ.

"This Man" làm gì trong giấc mơ của hàng ngàn người?

Điều đáng sợ không chỉ là sự xuất hiện trùng lặp, mà còn là những hành động của "This Man" trong giấc mơ. Nhiều người miêu tả anh ta có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại đóng những vai trò rất khác nhau.

"This man" được phục dựng dưới hình ảnh người thực tế

Có lúc anh ta đóng vai người dẫn đường. Một người kể lại rằng khi đang lạc lối trong một cơn ác mộng, "This Man" đã xuất hiện và chỉ đường giúp anh thoát ra. Cũng có lúc anh ta xuất hiện như một người đồng hành. Một số người khác thì mơ thấy "This Man" bay cùng họ, an ủi khi họ gặp khó khăn, hay thậm chí đi ăn tối và trò chuyện thân mật. Cũng có những trường hợp, sự xuất hiện của "This Man" khiến người mơ cảm thấy bất an và hoảng sợ.

Tất cả những người này đều khẳng định chắc chắn họ chưa từng gặp người đàn ông này trong đời thực.

Lời giải cho hiện tượng "This Man"

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này. Đầu tiên là thuyết siêu nhiên, lý giải "This Man" là một người có thật, sở hữu khả năng đi vào giấc mơ của người khác bằng một kỹ năng tâm linh đặc biệt. Dẫu vậy, giả thiết ngày quá khó chứng minh. Thuyết âm mưu thì cho rằng "This Man" là một hình ảnh được tạo ra bởi một tập đoàn lớn, có thể là một dự án điều hòa tâm thần hoặc một chiến dịch quảng cáo bí mật.

Tuy nhiên, lời giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất lại khá bất ngờ. "This Man" thực chất là một trò lừa bịp tinh vi , một dự án nghệ thuật được tạo ra bởi Andrea Natella , một nhà xã hội học và chuyên gia marketing người Ý. Ông điều hành công ty Guerriglia Marketing chuyên về các dự án nghệ thuật gây sốc và các trò lừa bịp xã hội.

Toàn bộ hiện tượng này có thể chỉ là trò bịp

Trang web thisman.org chính là tác phẩm thành công nhất của ông. Bằng cách đăng tải những câu chuyện "người thật việc thật" và những bức vẽ chi tiết, Andrea đã tạo ra một cảm giác rợn người và bí ẩn, khiến nhiều người tự động tin vào câu chuyện này. Hiệu ứng tâm lý này được gọi là hiệu ứng domino : khi một người nghe kể về "This Man", não bộ họ sẽ bị ám ảnh và có xu hướng "tự tạo ra" hình ảnh đó trong giấc mơ của mình.

Vậy là, bí ẩn về "This Man" không phải là một hiện tượng siêu nhiên hay một thuyết âm mưu đáng sợ, mà chỉ là một ví dụ điển hình về sức mạnh của truyền thông và tâm lý đám đông.

Nguồn: All That's Interesting