Trầm trồ trước hình ảnh mới của nàng công chúa đẹp nhất châu Âu

Vào tối thứ Hai (4/8) vừa qua, Công chúa Leonor của Tây Ban Nha đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại tiệc chiêu đãi mùa hè truyền thống ở Cung điện Marivent. Nàng công chúa Asturias (19 tuổi) chọn cho mình chiếc váy trễ vai từng được Hoàng hậu Letizia diện trong cùng sự kiện này vào năm 2023. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập Desigual x Stella Jean, mang đậm hơi thở Địa Trung Hải trong họa tiết in và được đánh giá cao về tính bền vững. Giống như mẹ mình, Leonor cũng búi tóc đuôi ngựa thanh lịch.

Công chúa Leonor của Tây Ban Nha toả sáng với nhan sắc đầy khí chất

Đây là lần đầu tiên Công chúa Leonor tham dự sự kiện này. Cô xuất hiện cùng em gái, Infanta Sofia, cha mẹ là Quốc vương Felipe và Hoàng hậu Letizia, cũng như bà nội là Vương hậu Sofia. Infanta Sofia và Vương hậu Sofia cũng lựa chọn những bộ trang phục đầy màu sắc, trong khi Hoàng hậu Letizia nổi bật trong chiếc váy trắng của Tony Bonet.

Mẹ của cô - Hoàng hậu Letizia từng mặc thiết kế này trước đây

Vào ngày 4/8, Quốc vương Felipe và Hoàng hậu Letizia đã chủ trì buổi tiếp đãi dành cho đại diện từ các lĩnh vực và tổ chức khác nhau của Quần đảo Balearic. Trong số khoảng 700 khách mời có cả tay vợt Rafael Nadal, người vừa được phong tước hiệu Hầu tước Llevant de Mallorca vào tháng 6.

Gia đình hoàng gia Tây Ban Nha

Sắp bước vào tuổi 20, nàng công chúa Gen Z ngày càng xuất hiện nhiều trước công chúng và chăm chỉ tham gia các hoạt động hoàng gia. Người thừa kế ngai vàng Tây Ban luôn được nhận xét là một hình mẫu công chúa thời hiện đại "chuẩn chỉnh" với khả năng diễn thuyết trước đám đông, vẻ ngoài thanh lịch và hình ảnh tích cực với giới trẻ.



Một số hình ảnh khác gần đây của Công chúa Leonor

Sau kỳ nghỉ hè, Công chúa sẽ bắt đầu năm thứ ba và cũng là năm cuối cùng trong chương trình huấn luyện quân sự. Con gái đầu lòng của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha dự kiến sẽ gia nhập "Học viện Không quân Đại tướng San Javier cho năm học 2025-2026" với tư cách là Học viên Thiếu úy.

Nguồn: Hola