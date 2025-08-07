Vương quốc bí ẩn dưới lòng đất hé lộ sự sống 'ăn đá', thách thức mọi hiểu biết về sinh học và sự sống ngoài hành tinh!

Trong khi chúng ta đang tìm kiếm dấu vết sự sống trên bề mặt Sao Hỏa, thì thế giới bên trong của Trái Đất lặng lẽ đảo lộn hiểu biết của chúng ta về sự sống. Đây là nơi mà không có một tia sáng Mặt Trời hay oxy, nó chứa đựng những "dạng sống tối tăm" với số lượng vượt xa tổng số sinh vật được tìm thấy trên bề mặt gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, sự tồn tại của những sinh vật này phải ẩn chứa những cơ chế phức tạp, đòi hỏi phải khẩn trương khám phá sâu hơn để khám phá những bí ẩn của chúng.

Trong những năm gần đây, những thứ kỳ lạ thường xuyên xuất hiện tại mỏ vàng Totona ở Nam Phi. Ví dụ, đầu tháng 12 năm 2019, các kỹ sư tại mỏ vàng Totona ở Nam Phi bất ngờ phát hiện một chất lỏng màu đen dính rỉ ra từ vách hầm khi đang kiểm tra một đường hầm mỏ sâu 3,2 km. Sau khi được các chuyên gia xác định, chất lỏng này được xác nhận là hợp chất vàng, cụ thể là "nước vàng".

Bản chất, thành phần và nguồn gốc của nước vàng vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, các thử nghiệm tỉ mỉ tại Đại học Leuven ở Bỉ đã tiết lộ một khám phá đáng kinh ngạc: mỗi gram chứa 5 triệu tế bào vi khuẩn dày đặc. Đáng kinh ngạc hơn nữa, 90% trong số những loài này trước đây chưa được biết đến.

Tuy nhiên, khám phá mới nhất này đã hoàn toàn đảo ngược quan niệm truyền thống: các nhà khoa học từ lâu đã tin rằng vi sinh vật rất khó tồn tại trong môi trường dưới độ sâu 2 km dưới lòng đất, nhưng nghiên cứu gần đây về một số vi sinh vật đặc biệt dưới lòng đất đã khiến chúng ta ngạc nhiên: hóa ra điều kiện sinh tồn của những vi sinh vật này từ lâu đã đảo ngược các quan niệm truyền thống.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là việc phát hiện ra một loại vi khuẩn "ăn đá" độc đáo tại Mỏ Timmins ở Canada. Trong những năm gần đây, các nhóm khoan đã phát hiện ra trong các lõi thu thập được ở độ sâu 2,4 km rằng những vi khuẩn này không chỉ tiêu thụ hoàn toàn các nguyên tố như kali và silic trong đá granit, mà còn oxy hóa hydro sunfua thành sunfat, nhờ đó thu được năng lượng cần thiết cho sự phát triển.

Khám phá đáng chú ý về "quá trình tổng hợp hóa học" này không chỉ hoàn toàn đảo ngược quan niệm truyền thống lâu đời rằng mọi sự sống đều phụ thuộc vào Mặt Trời, mà còn giải phóng chúng ta khỏi khái niệm hạn hẹp về "năng lượng Mặt Trời".