Vương quốc bí ẩn dưới lòng đất hé lộ sự sống 'ăn đá', thách thức mọi hiểu biết về sinh học và sự sống ngoài hành tinh!

Trong khi chúng ta đang tìm kiếm dấu vết sự sống trên bề mặt Sao Hỏa, thì thế giới bên trong của Trái Đất lặng lẽ đảo lộn hiểu biết của chúng ta về sự sống. Đây là nơi mà không có một tia sáng Mặt Trời hay oxy, nó chứa đựng những "dạng sống tối tăm" với số lượng vượt xa tổng số sinh vật được tìm thấy trên bề mặt gấp nhiều lần.
Tuy nhiên, sự tồn tại của những sinh vật này phải ẩn chứa những cơ chế phức tạp, đòi hỏi phải khẩn trương khám phá sâu hơn để khám phá những bí ẩn của chúng.
Trong những năm gần đây, những thứ kỳ lạ thường xuyên xuất hiện tại mỏ vàng Totona ở Nam Phi. Ví dụ, đầu tháng 12 năm 2019, các kỹ sư tại mỏ vàng Totona ở Nam Phi bất ngờ phát hiện một chất lỏng màu đen dính rỉ ra từ vách hầm khi đang kiểm tra một đường hầm mỏ sâu 3,2 km. Sau khi được các chuyên gia xác định, chất lỏng này được xác nhận là hợp chất vàng, cụ thể là "nước vàng".
Bản chất, thành phần và nguồn gốc của nước vàng vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, các thử nghiệm tỉ mỉ tại Đại học Leuven ở Bỉ đã tiết lộ một khám phá đáng kinh ngạc: mỗi gram chứa 5 triệu tế bào vi khuẩn dày đặc. Đáng kinh ngạc hơn nữa, 90% trong số những loài này trước đây chưa được biết đến.
Tuy nhiên, khám phá mới nhất này đã hoàn toàn đảo ngược quan niệm truyền thống: các nhà khoa học từ lâu đã tin rằng vi sinh vật rất khó tồn tại trong môi trường dưới độ sâu 2 km dưới lòng đất, nhưng nghiên cứu gần đây về một số vi sinh vật đặc biệt dưới lòng đất đã khiến chúng ta ngạc nhiên: hóa ra điều kiện sinh tồn của những vi sinh vật này từ lâu đã đảo ngược các quan niệm truyền thống.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là việc phát hiện ra một loại vi khuẩn "ăn đá" độc đáo tại Mỏ Timmins ở Canada. Trong những năm gần đây, các nhóm khoan đã phát hiện ra trong các lõi thu thập được ở độ sâu 2,4 km rằng những vi khuẩn này không chỉ tiêu thụ hoàn toàn các nguyên tố như kali và silic trong đá granit, mà còn oxy hóa hydro sunfua thành sunfat, nhờ đó thu được năng lượng cần thiết cho sự phát triển.
Khám phá đáng chú ý về "quá trình tổng hợp hóa học" này không chỉ hoàn toàn đảo ngược quan niệm truyền thống lâu đời rằng mọi sự sống đều phụ thuộc vào Mặt Trời, mà còn giải phóng chúng ta khỏi khái niệm hạn hẹp về "năng lượng Mặt Trời".
Sau đó, Viện Khoa học Carnegie tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra một hiện tượng đáng kinh ngạc: các vi sinh vật trong lõi Trái Đất không chỉ chuyển đổi các nguyên tử cacbon trong cacbon dioxit thành axit hữu cơ, mà còn phản ứng với canxi, magie và các khoáng chất silic khác trong peridotit trong lớp phủ để tạo thành nhiều khoáng chất thứ cấp như serpentin.
Đồng thời, tất cả các nguyên tử cacbon trong cacbon dioxit đều được chuyển đổi thành khí mêtan. Chuỗi các quá trình "phong hóa sinh học" này có tác động sâu sắc đến chu trình vật chất sâu bên trong Trái Đất và cũng có thể liên quan mật thiết đến những thay đổi trên bề mặt Trái Đất, chẳng hạn như chuyển động mảng kiến tạo và phun trào núi lửa.
Những khám phá về lõi Trái Đất đã dẫn chúng ta đến những phỏng đoán táo bạo hơn về việc liệu có tồn tại những dạng sống phức tạp hơn sâu bên trong lõi Trái Đất hay không. Theo tiết lộ của dự án giếng khoan siêu sâu Kola của Liên Xô năm 1970 (cuối cùng đạt tới độ sâu 12.262 mét), ở độ sâu 9,5 km, người ta đã nhìn thấy trực tiếp và có bằng chứng về một loạt hiện tượng bất thường, bao gồm "các loại khí có hoạt tính sinh học".
Một đánh giá toàn diện và chuyên sâu về các nghiên cứu có liên quan trong những năm gần đây đã tiết lộ sơ bộ khả năng tồn tại một "sinh quyển sâu" ở lõi Trái Đất, bao gồm các vi sinh vật, vi khuẩn cổ và thậm chí cả sinh vật nhân chuẩn, với tổng sinh khối là 15 tỷ tấn, lớn hơn 30 lần so với bề mặt Trái Đất.
Vô tình, giả thuyết "bên trong Trái Đất " của nhân loại đã bị đẩy lên một mức độ cực đoan và không thể tưởng tượng nổi. Dựa trên mô phỏng môi trường dưới bề mặt Sao Hỏa của NASA, chúng ta đã bước đầu khám phá ra cơ chế sinh tồn của một số vi sinh vật độc đáo sống sâu trong những môi trường khắc nghiệt như áp suất cao, nhiệt độ cao và thiếu oxy.
Lời giải thích này sẽ mở ra những khả năng mới to lớn cho sự đa dạng của các dạng sống mà chúng ta có thể hình dung trong "sinh quyển sâu" của Sao Hỏa và các hành tinh đất đá khác.
Ý nghĩa sâu sắc của nghiên cứu khoa học không chỉ nằm ở những đột phá to lớn trong hiểu biết của chúng ta về sinh học, mà quan trọng hơn, nằm ở những hàm ý triết học và hiện sinh sâu sắc của nó: ranh giới của sự sống có thể đã vượt xa hiểu biết hiện tại của chúng ta. Vậy mà chúng ta vẫn huy động lực lượng trên sa mạc Sao Hỏa để tìm kiếm dấu vết của "người ngoài hành tinh", trong khi lại bỏ qua "vương quốc ẩn giấu" rộng lớn và cổ xưa hơn ngay dưới chân mình.
Khi độ sâu sâu nhất mà chúng ta từng đạt được trong hoạt động khoan sâu dưới lòng đất chỉ là 12 km, trong khi bán kính Trái Đất là 6.371 km, và nhiệt độ lõi của nó là hơn 6.000°C. Điều này thực sự đáng kinh ngạc! Như giáo sư Benner đã đề xuất, việc phát hiện ra các vi sinh vật đã tồn tại hàng trăm triệu năm trong những tảng đá sâu 3 km cho thấy sự sống ở độ sâu lớn hơn có thể cũng có sức sống mãnh liệt tương tự.