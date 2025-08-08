Nắng nóng cực đoan phá vỡ mọi kỷ lục thế giới

(Ảnh minh họa: Pacific Press/Lightrocket/Getty Images)

Báo cáo của WMO công bố ngày 7/8 cho biết nhiệt độ cực đoan và nắng nóng tại nhiều nơi trên thế giới là nguyên nhân khiến khoảng 489.000 người tử vong hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000 - 2019, trong đó 36% số vụ xảy ra ở châu Âu và 45% ở châu Á.

Nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố vì tình trạng gọi là "hiệu ứng đảo nhiệt đô thị" - hiện tượng các khu vực thành phố đông đúc nóng lên quá mức so với vùng nông thôn xung quanh. Điều này đang làm nghiêm trọng thêm các vấn đề nảy sinh trong quá trình đô thị hóa. WMO cho hay do nền nhiệt Trái đất trong thế kỷ 21 tiếp tục tăng, tháng 7/2025 là tháng 7 nóng thứ ba từng được ghi nhận trong lịch sử, tiếp sau các mùa Hè 2023 và 2024.

Báo cáo của WMO cho biết châu Âu ngày càng chứng kiến nhiều đợt nóng kỷ lục. Tháng 7 vừa qua, các đợt nắng nóng đặc biệt ảnh hưởng đến Thụy Điển và Phần Lan, nơi đã trải qua những đợt nắng kéo dài bất thường với nhiệt độ trên 30oC. Khu vực Đông Nam Âu cũng phải đối mặt với nắng nóng và cháy rừng, nơi Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới là 50,5oC. Ở châu Á, nhiệt độ tăng vọt trên mức trung bình xảy ra nhiều nhất ở vùng Himalaya, Trung Quốc và Nhật Bản trong tháng 7/2025, với nền nhiệt cực đoan kéo dài sang tận tháng 8. Tuần trước, nhiệt độ đã vượt quá 42oC trên khắp khu vực Tây Á, Nam Trung Á và Nam Pakistan. Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 41,8oC vào đầu tháng 8/2025, phá vỡ kỷ lục 41,2oC được thiết lập chỉ 1 tuần trước đó.

Phó Tổng thư ký WMO Ko Barrett cho biết: "Nắng nóng cực độ đôi khi chính là sát thủ thầm lặng, song với nền khoa học, dữ liệu và công nghệ hiện đại, chúng ta không được phép làm ngơ. Mọi ca tử vong vì nóng cực độ đều có thể phòng ngừa".

WMO đang nỗ lực tăng cường hệ thống cảnh báo sớm về nhiệt độ theo sáng kiến "Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người". Tổ chức này cũng đang hợp tác với các đối tác toàn cầu và khu vực để hỗ trợ các quốc gia xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe trước tình trạng nhiệt độ tăng cao và đảm bảo các nhóm dân cư nhận được cảnh báo kịp thời.