Chú vẹt "mách lẻo" giúp cảnh sát triệt phá băng đảng ma túy lớn

Trong một bài đăng trên Facebook, Cảnh sát Blackpool cho biết: "Điều thú cưng của bạn có thể làm giỏi nhất là gì? Ngồi? Đưa chân ra? Hay nói chuyện?.

Con vẹt của một tay buôn ma túy đã học được cách nói 'hai cái giá 25' - một cụm từ được sử dụng như một phần ngôn ngữ chung của băng đảng tội phạm có tổ chức. Đấy chắc không phải là cụm từ bạn muốn con vẹt của mình thốt ra khi cảnh sát đến gõ cửa".

Trong clip, con vật cưng tên Mango nói "hai cái giá 25" - ám chỉ giá bán ma túy trên thị trường, tờ The Sun đưa tin.

Parrot Mango đã vạch trần hành vi phạm tội của chủ nhân. Ảnh: Cảnh sát Lancashire

Mango cũng bị quay clip khi đang chơi với số tiền mà băng nhóm kiếm được từ hoạt động của mình. Những hình ảnh này được phát hiện trên điện thoại của Shannon Hilton, bạn gái của Adam Garnett, người đang ở trong tù.

Hilton cũng bị ghi lại cảnh đang thực hiện cuộc gọi video cho người yêu trong tù của mình, trong khi có thể thấy những khối cocaine ở phía sau.

Garnett đã điều hành mạng lưới từ phòng giam của mình bằng cách sử dụng điện thoại và bộ định tuyến Wi-Fi lậu. Tòa án Preston Crown ở phía tây bắc nước Anh được biết Garnett vẫn giữ liên lạc với đồng bọn mặc dù đã vào tù.

Sau đó, băng nhóm này sẽ thực hiện các đơn hàng trên khắp Blackpool từ tháng 2/2023 đến tháng 7/2024, buôn bán ma túy loại A và loại B - bao gồm heroin, cocaine, cần sa và ketamine.

Khi cảnh sát tiến hành điều tra, họ phát hiện ra đoạn clip có tính buộc tội trên điện thoại của Hilton. Bao gồm cả việc cô dạy Mango nói tiếng lóng về ma túy trước mặt trẻ em và quay một đoạn clip ghi lại cảnh con chim đếm số tiền bất chính mà chủ nhân của nó kiếm được.

Adam Garnett, 35 tuổi, và Shannon Hilton, 29 tuổi, chỉ đạo hoạt động buôn bán ma túy.

Cảnh sát đã đột kích vào nhà của họ và phát hiện một lượng lớn ma túy, tiền mặt và điện thoại, tất cả đều có liên quan đến băng nhóm này.

Tổng cộng 15 người đã bị bắt và bị xét xử tại Tòa án Preston Crown tuần trước, bị cáo buộc tội danh mua bán trái phép chất ma túy và lĩnh tổng 103 năm tù. Garnett bị tuyên án 19 năm 6 tháng tù sau khi thừa nhận hai tội danh âm mưu cung cấp ma túy loại A. Bạn gái Hilton đã bị kết án 12 năm tù vì hai tội danh âm mưu cung cấp ma túy loại A và tàng trữ với ý định cung cấp ma túy loại B.

Không rõ số phận hiện tại của chú vẹt và đang được ai chăm sóc.