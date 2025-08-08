Đi câu cá, ngư dân vô tình kéo được kho báu quý giá trên sông

Một ngư dân vô tình kéo được thanh kiếm 700 năm tuổi vào ngày 2/7 dọc sông Vistula, Ba Lan.

Nhóm Bảo tồn Di tích Thủ đô, ở Warsaw, đã ca ngợi phát hiện là một cổ vật đích thực từ thời Trung cổ và đã đệ trình vũ khí dài gần 90 cm này cho Bảo tàng Khảo cổ Nhà nước để nghiên cứu.

"Đáng lẽ nó phải là một con cá lớn nhưng hóa ra lại là một thanh kiếm lớn như thế này!", nhóm nghiên cứu cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Như bạn có thể thấy, sông Vistula ẩn chứa một số kho báu thực sự", những người bảo tồn cho biết thêm.

Một thanh kiếm 700 năm tuổi đã được kéo lên khỏi sông Vistula của Ba Lan vào ngày 2/7. Facebook/Sto¿eczny Konserwator Zabytków.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng mặc dù thanh kiếm bị gỉ sét nhưng nó vẫn được bảo quản khá tốt, với biểu tượng cây thánh giá có thể nhìn thấy rõ dọc theo cán kiếm.

Anna Magdalena Łań, một chuyên gia hàng đầu của thành phố Warsaw, cho biết lưỡi kiếm này có thể có niên đại từ thời Warsaw được thành lập vào đầu những năm 1300.

Bà nói với Fox News Digital rằng: "Có thể xác định được ngày tháng chính xác hơn nhờ vào dấu chữ thập, đó là 'chữ ký' của người thợ rèn đã làm ra nó".

Thanh kiếm này không phải là di vật duy nhất được phát hiện ở Ba Lan vào tháng trước, các nhà khai quật còn tình cờ phát hiện ra nơi chôn cất được bảo quản tuyệt vời của một hiệp sĩ ưu tú bên dưới một tiệm kem đã đóng cửa ở Gdańsk.

Nhưng không giống như địa điểm chôn cất, nằm ở nơi từng là một thành phố cổ được biết đến là nơi lưu giữ những kho báu như vậy, Łań cho biết địa điểm tìm thấy thanh kiếm sẽ thu hút sự quan tâm của cộng đồng khảo cổ học.

Bà nói: "Một thanh kiếm cổ như thế này, được tìm thấy ở nơi hiện nay là Warsaw, thực sự là độc nhất vô nhị".