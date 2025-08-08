Trực thăng rơi xuống sông Mississippi (Mỹ), 2 người thiệt mạng

Hiện trường vụ rơi trực thăng trên sông Mississippi, Mỹ ngày 7/8/2025 (Ảnh cắt từ video NBC News)

Theo thông tin từ Cảnh sát Tuần tra bang Missouri, vào khoảng 11h ngày 7/8 (giờ Mỹ), một chiếc trực thăng chở các nhà thầu dịch vụ điện đã va chạm với đường dây điện bắc qua sông Mississippi, gần quận St. Charles, bang Missouri. Sau cú va chạm, máy bay rơi thẳng xuống một sà lan bên dưới sông và bốc cháy. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, không có ai trên sà lan bị thương.

Lực lượng cứu hộ đã sơ tán khu vực xung quanh vì một đoạn dây điện rơi xuống nước. Tuy nhiên, sau đó họ xác nhận dây không còn mang điện.

Vụ việc xảy ra gần thành phố Alton, bang Illinois, cách phía Bắc St. Louis không xa. Nhân chứng Wallace Maier, đang dẫn tour câu cá trong khu vực, cho biết: "Có một tiếng nổ lớn và chiếc trực thăng biến mất trong tích tắc".

Công ty điện lực Ameren cho biết, chiếc trực thăng đang phục vụ công tác sửa chữa và thay thế hệ thống đèn cảnh báo của đường dây tải điện tại hạt Madison, bang Illinois. Nạn nhân gồm một nhân viên nhà thầu chính và một người của nhà thầu phụ.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố bi thảm này. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và đồng nghiệp của các nạn nhân" - đại diện Ameren phát biểu, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã vào cuộc điều tra. Theo NTSB, chiếc trực thăng gặp nạn là loại Hughes 369D.

