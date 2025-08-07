Bé trai 6 tuổi bị vỡ gan do người phụ nữ lao từ máng trượt rơi trúng, bất ngờ người cha ruột bị điều tra hình sự

Theo hình ảnh từ camera giám sát, cha của cậu bé đã phớt lờ các cảnh báo từ nhân viên công viên và bế con bơi thẳng vào khu vực lối ra của máng trượt. Chỉ vài giây sau, một người phụ nữ trượt từ trên cao xuống với tốc độ cao và va chạm mạnh vào hai cha con. Đôi chân của cô đã đập trực tiếp vào vùng bụng của cậu bé, gây ra thương tích nghiêm trọng. Được biết, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 5/8.

Cậu bé ngay lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được chẩn đoán bị vỡ gan, phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp. Hiện nạn nhân đã tỉnh lại nhưng vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Người phụ nữ liên quan đến vụ việc đã lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, bố mẹ của cậu bé khẳng định họ không trách móc cô hay công viên nước mà xem đây là một tai nạn ngoài ý muốn.

Dù vậy, người cha của cậu bé hiện đang đối mặt với cáo buộc hình sự. Cơ quan công tố địa phương xác nhận đã mở cuộc điều tra sơ bộ về hành vi "gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe do sơ suất". Văn phòng công tố cho biết họ sẽ giám sát chặt chẽ quá trình điều tra và xử lý vụ việc.

Được biết, cả người phụ nữ trượt xuống máng lẫn ban quản lý công viên Rodeo Drive hiện chưa nằm trong diện điều tra.

