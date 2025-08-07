Điều tra suốt 2 tháng, triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả, thu giữ gần 200 kg thuốc nhái Panadol, Johnson & Johnson, GSK…

Sau 2 tháng điều tra từ một nguồn tin của cảnh sát, lực lượng chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Delhi (Ấn Độ) đã triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối thuốc giả quy mô toàn quốc.

Ngày 30/7, tại một cây xăng ở Civil Lines, cảnh sát chặn xe chở 2 nghi phạm Mohd. Alam và Mohd. Saleem (cùng trú tại Moradabad, Uttar Pradesh). Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại thuốc nghi là giả. Đây là bước đột phá đầu tiên trong chuyên án.

Tiếp theo đó, cảnh sát mở rộng điều tra và khám xét nhiều địa điểm tại Solan (Himachal Pradesh) và Jind (Haryana). Tang vật thu giữ gồm 150 kg viên nén, 20 kg viên nang lỏng chưa đóng gói, máy đóng gói công suất lớn và nhiều hộp thuốc mang nhãn hiệu Clavam 625, Chymotrip Plus, Zerodol P, Pantop DSR... Theo xác minh, tất cả đều là thuốc giả.

“Nhiều viên chỉ làm từ bột phấn”, nguồn tin cho biết. Đại diện Johnson & Johnson và GSK sau đó xác nhận bao bì và dấu đóng không đạt tiêu chuẩn của hãng.

Tính đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 6 người, gồm kẻ cầm đầu Rajesh Mishra, chủ xưởng Parmanand, người điều phối Prem Shankar, cùng 3 người vận chuyển là Alam, Saleem và Zubair. Họ bị cáo buộc điều hành mạng lưới sản xuất, phân phối thuốc giả từ các điểm tại Moradabad, Deoria, Gorakhpur (Uttar Pradesh), Panipat và Jind (Haryana), Baddi và Solan (Himachal Pradesh).

Theo điều tra, nhóm đối tượng thường xuyên tuyển dụng qua mạng xã hội. Hai nghi phạm Alam và Zubair được kết nối với các đối tượng khác qua Facebook trước khi tham gia đường dây. Thuốc được lấy từ nhiều nguồn, trong đó có Arun (Maharajganj), Komal (Karnal), Sumit (Gorakhpur)... Các loại thuốc làm giả gồm Ultracet, Augmentin, Panadol, ZeroDol SP, Pantop DSR, Kenacort dạng tiêm...

Rajesh Mishra, kẻ chủ mưu, từng bị bắt vì hành vi tương tự. Với kinh nghiệm sản xuất thuốc, y bắt đầu hoạt động tại Jind, dưới vỏ bọc “Lukshmi Maa”. Hình thức thanh toán qua ví điện tử, mã QR hoặc tài khoản ngân hàng đứng tên người thân nhằm tránh bị phát hiện.

Sản phẩm giả được tiêu thụ qua các hiệu thuốc thân tín hoặc cung cấp trực tiếp cho những người hành nghề y không phép ở nông thôn.

Để thực hiện hành vi phạm pháp, Mishra đặt mua bao bì nhái các thương hiệu lớn. Bao bì và khuôn ép được đặt tại Baddi (Himachal Pradesh). Thuốc được sản xuất tại cơ sở của Parmanand ở Jind, sau đó vận chuyển bằng tàu hoả đến Gorakhpur. Tại đây, Prem Shankar tiếp nhận và phân phối cho các đầu mối cấp thấp như Alam và Saleem.

“Chúng dùng xe cá nhân và dịch vụ chuyển phát thông thường để tránh bị nghi ngờ”, đại diện cơ quan điều tra cho biết. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra các đầu mối phân phối và tìm nạn nhân đã sử dụng thuốc giả.

Tham khảo: The Print﻿