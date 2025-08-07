Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn

Thi thể của một người đàn ông mất tích 28 năm vừa được phát hiện trong một sông băng đang tan tại thung lũng Lady thuộc vùng núi hẻo lánh Kohistan, phía đông Pakistan.

Người phát hiện thi thể là một người chăn cừu, khi đi qua thung lũng thì tình cờ nhìn thấy một người bị chôn vùi trong băng, với quần áo vẫn còn nguyên. Khi tiến hành điều tra, cảnh sát tìm thấy một thẻ căn cước mang tên Naseeruddin, người từng được báo cáo mất tích vào tháng 6 năm 1997 sau khi rơi xuống một khe nứt sông băng. Sau khi xác minh, họ xác nhận thi thể đúng là Naseeruddin, người đàn ông mất tích gần ba thập kỷ trước.

Thẻ căn cước được tìm thấy cùng thi thể (Nguồn: Omar Khan)

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là yếu tố chính khiến các sông băng trong khu vực tan chảy với tốc độ nhanh hơn do lượng tuyết rơi ngày càng ít và ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào lớp băng. Phát hiện này là minh chứng rõ rệt cho tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu.

"Những gì tôi chứng kiến thật khó tin", Omar Khan, người chăn cừu đã tìm thấy thi thể, chia sẻ với BBC Urdu. "Thi thể gần như không có dấu hiệu phân hủy và quần áo thậm chí còn không bị rách."

Vùng núi Kohistan nơi thi thể được tìm thấy (Nguồn: Getty Images)

Sau khi thông tin về danh tính được xác nhận, nhiều người dân địa phương đã lên tiếng cung cấp thêm manh mối liên quan đến vụ việc.

Naseeruddin có vợ và hai con. Được biết, vào thời điểm mất tích, Naseeruddin đang cưỡi ngựa cùng người anh trai Kathiruddin. Do xảy ra mâu thuẫn gia đình, hai anh em rời khỏi nhà và đến thung lũng Lady vào buổi sáng. Đến chiều, Naseeruddin đã bước vào một hang động và không quay trở lại. Kathiruddin sau đó đã kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Giáo sư Muhammad Bilal, Trưởng khoa Môi trường tại Đại học Comsats Islamabad, lý giải rằng thi thể người khi rơi vào sông băng sẽ lập tức bị đông cứng bởi nhiệt độ cực thấp, từ đó ngăn quá trình phân hủy. Do thiếu oxy và độ ẩm, cơ thể sẽ ở trạng thái ướp xác tự nhiên suốt nhiều năm.

Nguồn: BBC