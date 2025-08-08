Phát hiện "hơi thở cuối cùng" của quái vật vũ trụ

RSGC2 là cụm gồm ít nhất 26 sao siêu khổng lồ đỏ - tức những "quái vật sao" đang hấp hối nằm ở chân nhánh xoắn ốc Scutum-Crux của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) và cách chúng ta gần 19.000 năm ánh sáng.

Ngôi sao quái vạt Stephenson 2 DFK 52 đã tạo ra một tinh vân bất thường - Ảnh: ALMA

Trong nghiên cứu mới, TS Mark Siebert và các cộng sự từ Đại học Công nghệ Chalmer (Thụy Điển) cho biết họ đã xem xét kỹ RSGC2 bằng ALMA, một đài quan sát vô tuyến cực kỳ mạnh mẽ đặt tại Chile.



Họ đã tìm thấy trong đó một "tinh vân hành tinh", cách gọi sai lầm xa xưa chỉ những đám mây khí mà các ngôi sao phun ra khi chúng chết đi.

Tuy nhiên, tinh vân này - được gọi là Stephenson 2 DFK 52 - rất lớn và bất thường.

“Những tinh vân dạng này thường xuất hiện xung quanh các ngôi sao siêu khổng lồ. Tuy nhiên, đám mây đặc biệt này lại mang đến một bí ẩn bất ngờ và đáng kể cho các nhà thiên văn học” - TS Siebert nói với Sci-News.

Đây là đám mây vật chất bị đẩy ra lớn nhất từng được phát hiện xung quanh một ngôi sao siêu khổng lồ, với đường kính lên tới 1,4 năm ánh sáng.

Đặc biệt hơn, Stephenson 2 DFK 52 khá giống với Betelgeuse, một sao siêu khổng lồ đỏ nổi tiếng khác, được dự báo sẽ nổ tung trên bầu trời Trái Đất năm nay.

Vì vậy, hình ảnh xa xôi này có thể là "bản xem trước" về những gì sẽ xảy ra với Betelgeuse.

"Nếu Stephenson 2 DFK 52 ở gần chúng ta như Betelgeuse, thì lớp kén bao quanh nó trên bầu trời sẽ rộng bằng 1/3 trăng tròn" - các tác giả nói thêm.

Họ tính toán rằng Stephenson 2 DFK 52 từng có khối lượng 10-15 lần Mặt Trời và đến nay đã mất đi 5-10% khối lượng.

Khoảng 4.000 năm trước, ngôi sao này đã trải qua một đợt cắt giảm khối lượng cực độ, sau đó chậm lại đến mức hiện tại, tương tự như sao Betelgeuse.

Vẫn còn là một bí ẩn về cách ngôi sao này có thể đẩy ra nhiều vật chất như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy và việc tìm hiểu nó hứa hẹn đem lại những mảnh ghép thú vị để hoàn thiện bức tranh về cuộc đời các ngôi sao quái vật.